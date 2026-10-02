Milei se reunió con Macron y visitó la tumba de Napoleón

Reunión bilateral con su par francés y visita a lugares históricos, la agenda de Javier Milei en Francia en el marco de la gira por el Argentina Week.

Reunión bilateral con su par francés y visita a lugares históricos, la agenda de Javier Milei en Francia en el marco de la gira por el Argentina Week.

El presidente Javier Milei fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, junto a una comitiva integrada por gobernadores argentinos. Encuentro bilateral y hermetismo. Vistó la tumba de Napoléon.

El encuentro se produjo en el marco de la agenda presidencial en Francia, donde Milei participó de Argentina Week París en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y brindó un discurso ante empresarios.

No se informó nada sobre los temas que formaron parte de la agenda en el encuentro bilateral, sólo se publicó la foto oficial.

Junto al Presidente estuvieron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

La delegación empresarial estuvo integrada, entre otros, por Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Martín Varsavsky, Mariano Bosch, José Luis Manzano, Manuel Antelo, Alejandro Elsztain y Francisco de Narváez.

Previamente, Milei realizó una visita a Los Inválidos, el complejo arquitectónico que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército.