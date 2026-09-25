Antes de la gira por Latinoamérica, el Papa visita Francia

El Papa llegó a Francia, donde presidirá una misa en el centro de París, visitará la reconstruida catedral de Notre Dame y se reunirá con víctimas de abuso sexual.

El Papa llegó a Francia, donde presidirá una misa en el centro de París, visitará la reconstruida catedral de Notre Dame y se reunirá con víctimas de abuso sexual.

El Papa León XIV realiza una visita apostólica a Francia, desde hoy y hasta el 28 de septiembre, con un programa que combinará actos de Estado y actividades pastorales en las ciudades de París, Lourdes y Metz.

Uno de los mayores eventos de la visita del Papa a Francia, cuyo lema es “Para que el mundo tenga vida”, será la misa al aire libre en el centro de París, que se llevará a cabo mañana. Se han inscripto 600.000 asistentes.

Accueil de Sa Sainteté le Pape Léon XIV.https://t.co/wqQqt4LgRN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 25, 2026

El titular de la Santa Sede también presidirá una homilía en la restaurada catedral de Notre Dame, en la primera visita de un Papa desde que un devastador incendio casi destruyera la obra maestra gótica en 2019.

En el momento de la llegada del Papa a la capital francesa, a las 10 hora local (las 5 de la Argentina) las campanas de las iglesias de todo el país sonarán durante siete minutos para marcar el inicio de este viaje apostólico.

Por la tarde, la déambulation de León XIV en el papamóvil se extenderá a lo largo de unos 2,5 kilómetros, desde el boulevard du Montparnasse, a la altura de la iglesia Notre-Dame des Champs, hasta la place Saint-Michel, a través del boulevard Saint-Michel.

Más allá de los actos religiosos, la agenda de León XIV contempla discursos ante el presidente Emmanuel Macron y otros líderes franceses en el Palacio del Elíseo; ante el personal de la sede de la Unesco y ante jefes de Estado y de gobierno europeos en la ciudad de Metz.

Los abusos sexuales contra menores, los límites al desarrollo de la inteligencia artificial y el papel de Europa en el escenario internacional serán algunos temas que abordará el sumo pontífice durante la visita a Francia, según detallaron el Vaticano y el Elíseo.

Abusos sexuales

Unos 330.000 niños sufrieron abusos sexuales en Francia durante siete décadas por parte de sacerdotes, otros miembros del clero, trabajadores de la iglesia y voluntarios laicos, según un informe de 2021 redactado por una comisión establecida por obispos católicos en Francia a fines de 2018.

El tema será abordado por León XIV a su paso por Lourdes, uno de los sitios de peregrinación más sagrados del catolicismo, donde se reunirá en privado con siete sobrevivientes de abuso sexual el domingo 28 de septiembre.