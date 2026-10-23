El peronismo cierra filas para defender las PASO

Kicillof, Máximo y Massa se reunieron con los presidentes de los bloques en Diputados y el Senado, además de gobernadores del peronismo, en defensa de las PASO.

Kicillof, Máximo y Massa se reunieron con los presidentes de los bloques en Diputados y el Senado, además de gobernadores del peronismo, en defensa de las PASO.

Cumbre del peronismo para cerrar la defensa de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Participaron el gobernador Axel Kicillof (Movimiento Derecho al Futuro), Máximo Kirchner (La Cámpora) y Sergio Massa (Frente Renovador).

El encuentro se concretó anoche y participaron, además, los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y del Senado, Germán Martínez y José Mayans, y con un grupo de gobernadores del PJ para cerrar filas en defensa de las PASO y ordenar la interna partidaria.

Según trascendió, además de Kicillof participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el senador Gerardo Zamora (ex gobernador de Santiago del Estero).

Ya lo había adelantado Kicillof ese mismo día en una actividad del Banco Provincia. Confirmó un encuentro tratar las cuestiones legislativas, entre ellas, las PASO. Aseguró que el presidente Javier Milei quiere sacarlas porque cree tener charnces de ganar en 2027 si así sucede.

Además de este tema, se han tratado otros de gran importancia, como la falta de obras ante la llegada de “El Niño”, la situación de las universidades, que conmemoraron esta semana un año sin el cumplimiento de las Ley de Financiamiento, el endeudamiento de las familias y más.