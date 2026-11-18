Distintos sectores del peronismo se reunieron en San Fernando, con la mirada puesta en las elecciones de 2027 y la necesidad de conformar un frente.

Distintos sectores del peronismo se reunieron en San Fernando, con la mirada puesta en las elecciones de 2027 y la necesidad de conformar un frente.

Distintos sectores del peronismo se reunieron en San Fernando para avanzar en la construcción de un frente nacional para enfrentar al Gobierno de Javier Milei. Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y Federico Otermín, entre los presentes.

La convocatoria contó con una amplia representación federal, legislativa y territorial, en el marco del desafío de construir una alternativa política amplia frente al gobierno de Javier Milei.

Entre los dirigentes presentes se destacaron el senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional y exgobernador de San Juan Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.

También fueron de la partida los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel; y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Asimismo, participaron referentes de distintos puntos del país, entre ellos Adán Bahl, Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Gustavo Bordet, Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur, Leandro Santoro, Malena Galmarini, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Pablo Yedlin, Roxana Bertone y Teresa García.

Tolosa Paz destacó la convicción de “volver a poner al pueblo en el centro de las preocupaciones y decisiones”. “Mientras millones de argentinos sufren las consecuencias del modelo de Milei, tenemos la responsabilidad de escucharlos, organizarnos y ofrecer respuestas”, apuntó.

“Tenemos diferencias, distintas miradas y experiencias, pero también una enorme responsabilidad: encontrarnos, ampliar nuestras coincidencias y construir una mayoría nacional y federal capaz de ofrecerle a la Argentina una alternativa que recupere la esperanza“, consideró.