Moyano lanzó el “Frente Sindical para el Modelo Nacional”

El sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, junto a los gremios de la Corriente Federal presentaron este jueves el denominado “Frente Sindical para el Modelo Nacional” en un acto en el microestadio del club Ferro.

A pocos días de un nuevo paro nacional contra el Gobierno, Moyano hizo la presentación oficial del frente ante un estadio colmado. El plenario contó con el respaldo de sectores de la CGT más críticos a Cambiemos, como la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo. Además, ratificaron el paro del martes.

“No sigan con esta política de entrega y quitándoles los derechos a los trabajadores porque nos obligan a salir a la calle a protestar. Le digo a Macri, Mauricio no me vas a doblegar, antes de entregar un derecho de un trabajador, que me quiten la vida”, sostuvo el líder de Camioneros durante su alocución.

Palazzo, por su parte, aseveró: “Desde el primer día que asumió este Gobierno dijimos lo que iba a pasar”. “Es un Gobierno que nos empujó a liquidar la industria nacional, a que caiga el consumo interno, a que se produzca una fuga de divisas, a perder soberanía económica porque todo hay que consultarlo con el Fondo”, enfatizó.