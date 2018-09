Recalde: “El paro es por estos dos años y medio de retrocesos”

En diálogo con Info Región, el legislador porteño kirchnerista Mariano Recalde destacó las medidas de fuerza que se llevarán a cabo este lunes y martes contra las políticas del gobierno nacional.

“El paro es un pedido de la enorme mayoría de trabajadores y trabajadoras de todo el país que quieren dar una señal fuerte al Gobierno después de dos años y medio de retroceso en materia de empleo, condiciones laborales y poder adquisitivo de los salarios”, expresó el también ex presidente de Aerolíneas Argentinas, al considerar que “hoy no solamente no hay trabajo sino que hay trabajo más precario”.

Por eso, a los ojos del dirigente de La Cámpora, serán “bienvenidas la movilización potente del lunes y paralizante del martes”.

El mensaje

Por otra parte, para Recalde el mensaje hacia el Gobierno es también que “cambie el rumbo, frene los tarifazos, los despidos y el endeudamiento”. “Ojala que el Gobierno escuche y corrija las cosas que está haciendo mal”, manifestó el legislador porteño.

Asimismo, reconoció que es difícil que eso ocurra ya que “Mauricio Macri demostró que escucha poco”. “Espero que la expresión popular haga reflexionar al Gobierno”, completó.

Frente Sindical por el Modelo Nacional

En otra línea, respecto a la creación de la nueva agrupación sindical más critica al gobierno, encabezada por Hugo Moyano, el dirigente kirchnerista valoró que se constituya “un frente sindical combativo que represente verdaderamente lo que los trabajadores están pidiendo, que es un sindicalismo que defienda sus intereses ante un Gobierno que es claramente anti-obrero”.

Sobre el pedido de desafuero a Cristina

Por último, Recalde cuestionó al juez Claudio Bonadío por el pedido de desafuero a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por supuesta corrupción en obra pública. “Nos preocupa la situación, en especial, porque no es una estrategia que se limite a nuestro país sino que es de afectación regional”, agregó.

Y, de cara al 2019, concluyó: “En Brasil han generado la proscripción de Lula, el candidato con más intención de votos, y me preocupa que los sectores dominantes puedan buscar la misma en nuestro país (con la ex presidenta”.