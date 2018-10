Carrió ahora apuntó contra los jueces que absolvieron a Menem

La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió sostuvo que el fallo que absolvió al ex presidente Carlos Menem en la causa por tráfico de armas a Ecuador y Croacia cuando esos países estaban en guerra “demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República”. En este sentido, calificó de “traidores a la Patria” a los jueces.

“La política y la justicia impidieron una condena en plazos cortos. Hoy la misma política y la misma justicia impidieron el cumplimiento de la condena”, asevero la líder de la CC a través de su cuenta en Twitter.

Además, señaló que “usan argumentos garantistas incompatibles con lo normado por el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esto involucra a Menem y a los jueces que los salvaron en el delito de infames traidores a la Patria”.

“Ahora entiendo mi proscripción en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación y los dichos de Garavano”, advirtió Carrió y anticipó que pedirá “el juicio político de los camaristas que firmaron este fallo”.

Crítica de la UCR

El diputado nacional por la UCR y presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, también cuestionó el fallo que absolvió a Menem y alertó que “es una condena a la propia Justicia, que compromete su credibilidad”.

“Estamos ante una causa emblemática por su naturaleza, envergadura, trascendencia y conmoción social. Un fallo de esta naturaleza está convalidando un precedente alarmante, de que el transcurso del tiempo recorriendo instancias judiciales sin haber llegado a sentencia firme opera ‘per se’ como absolutorio”, criticó.

“El expediente tiene 23 años y los hechos se remontan a 1995, y recién en 2011 hubo una sentencia absolutoria que fue revisada en 2013 por Casación Penal. El ex presidente apeló y la Corte en agosto de 2017 exigió el doble conforme, para lo cual pidió a otra sala de Casación Penal un nuevo fallo, que es el que está pendiente”, rememoró el jefe del oficialismo en Diputados a través de un comunicado de prensa.

Según concluyó Negri, “los argentinos hoy no quieren más impunidad, ni corrupción, ni relato, ni ineficiencia. Quieren verdad y justicia. Si un delito cometido no tiene sanción jurídica, el sistema judicial no tendrá perdón ni olvido de la sociedad”.