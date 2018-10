“Marcar la cancha no significa que vamos a romper Cambiemos”

En las últimas horas la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, trató de bajarle el tono a la polémica que originó en Cambiemos por sus críticas al ministro de Justicia, Germán Garavano, para descartar una ruptura en la alianza gobernante. No obstante, desde ese espacio insisten en que promoverán un pedido de juicio político al funcionario.

Así lo ratificó en diálogo con Info Región la diputada nacional Marcela Campagnoli y recordó que sus cuestionamientos al ministro “vienen desde la causa AMIA”.

“Hay una seguidilla de situaciones. El ministro Garavano un día antes de que se conozca el fallo condenatorio al ex presidente Carlos Menem manifestó que no estaría bueno que un ex mandatario vaya preso ni que estaba de acuerdo con las prisiones preventivas. No corresponde que de la boca de un ministro de Justicia se digan esas cosas”, advirtió.

Precisó luego que “no es la primera vez que se le marca a Garavano que está haciendo cosas que no corresponden” y recalcó que en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA el Ministerio evitó acusar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia “con quien tiene amistad manifiesta”.

Tenemos que acostumbrarnos a que alguien pueda disentir dentro de una coalición de gobierno

“Por lo tanto son varias las cosas que se vienen juntando y por eso el pedido de juicio político. Un ministro no puede dar detalles técnicos ni opiniones que pueden influenciar a otro Poder y por eso seguimos manteniendo nuestra postura”, enfatizó.

Compromiso

Campagnoli, asimismo, relativizó las declaraciones de Carrió en las que sostuvo que el presidente Mauricio Macri “elige o cae”. “Dijo que era una broma, todos sabemos cómo es ella”, apuntó.

Resaltó, a continuación, que “Carrió tiene un compromiso con la lucha contra la impunidad bien concreto y es una de las banderas de Cambiemos”. “Cuando hay algo que no condice con lo que nosotros sostenemos marcamos la cancha”, agregó.

“Marcar la cancha”

Insistió en que las críticas “no quiere decir que el espacio de Carrió se va a ir de Cambiemos”. “Somos una alianza electoral y de Gobierno, y nos corresponde hacer todas las acciones que nos permiten las herramientas que nos brinda la Constitución nacional para que las cosas sean como corresponden y eso no quiere decir que vamos a romper”, reiteró.

Y completó: “Tenemos que acostumbrarnos a que alguien pueda disentir dentro de una coalición de gobierno. Marcar la cancha no significa romper Cambiemos”.