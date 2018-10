Carrió a Macri: “Elige o cae”

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a dejar en evidencia las diferencias internas en Cambiemos. Tras sus duras críticas al ministro de Justicia, Germán Garavano, ahora advirtió que el presidente Mauricio Macri deberá elegir entre “la línea de (Daniel) Angelici) y la que ella representa y alertó: “O elige o cae”.

Carrió formuló estas declaraciones durante un evento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, organizado para la presentación del libro “El origen” de Mariana Zuvic.

A través de su cuenta de Twitter, Carrió difundió este domingo videos sobre su participación en el encuentro en los que también adelantó que denunciará penalmente a los laboratorios y apuntó al “círculo rojo”.

La diputada subió su discurso fragmentado en tres partes, a las que denominó con distintas leyendas: “Sin memoria no somos Nación”; “Este es un tiempo de bisagra histórica”, y “Algún periodismo tapa con detalle la verdad; la verdad visceral de la impunidad”.

El segundo es el que dedica puntualmente a Macri y a la confrontación que tuvieron en los últimos días por públicas diferencias respecto del accionar del ministro de Justicia, Germán Garavano, sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y la forma en que se debería encarar la lucha contra la corrupción.

ESTE ES UN TIEMPO DE BISAGRA HISTÓRICA 🇦🇷 pic.twitter.com/MQ3vqu89hy — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 7, 2018

“Este es un tiempo de bisagra histórica. Hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar. Había doble juego. Siempre dije el Presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae”, subrayó.

En este punto, añadió: “Si la Argentina son los barrabravas y los contenedores, el arreglo con los jueces, las agrupaciones de fútbol, Moyano, nosotros no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todas las crisis”.

“Es cierto que el Presidente me busca, pero solo me tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar”, sentenció.

“No rompo Cambiemos”

Más tarde, la propia Carrió trató de bajarle el tono a la polémica y también por redes sociales, ratificó su pertenencia a la alianza Cambiemos.

“No se preocupen, no voy a romper Cambiemos. Pero hay cosas en materia de Justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable”, enfatizó.