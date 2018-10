Badell destacó el “volumen de juego” de Talleres

Talleres de Remedios de Escalada venció este martes como local 4-1 a San Telmo, en un partido programado por la fecha 8 del torneo de la Primera B. Los dirigidos por Gustavo Noto lograron así hilvanar su segundo triunfo consecutivo, lo que colabora con su intención de salir de los últimos puestos de la tabla.

Maximiliano Badell marcó tres goles en los últimos dos choques (uno con Almirante Brown y dos frente al Candombero), por lo que es una pieza clave en la levantada del equipo.

“Ganar el partido con Almirante nos hizo entrar en confianza y ante San Telmo quedó demostrado que de local nos tenemos que hacer fuerte y salir a proponer nuestro juego”, opinó el delantero, en contacto con Info Región.

Presente

Luego de un comienzo para el olvido, que tradujo racha negativa sin victorias y la consecuente salida de Daniel Vicentín del cargo de entrenador, el grupo del albirrojo parece haber encontrado el rumbo y, sobre todo, la efectividad que mucho atentó contra la obtención de resultado en las primeras presentaciones.

“Se modificó la confianza de cada uno en intentar jugar siempre, ser paciente y tenerla. Creo que en estos dos partidos tuvimos mucho volumen de juego y situación de goles”, evaluó Badell.

Por otra parte, puntualizando sobre la conquista en casa ante San Telmo, apuntó: “El análisis es bueno. En cuanto al partido no entramos despiertos, San Telmo tuvo los primeros 20 minutos que nos incomodó y no aprovechó sus chances, hasta que encontramos el primer gol y ahí entramos en partido. Después se hizo abierto y supimos golpear en los momentos justos”.

Buena cosecha

Dos fueron los goles que Talleres convirtió en las primeras diez fechas de torneo, en contrapartida con eso, fueron seis los tantos del equipo en las últimas dos fechas, lo que desencadenó en el segundo y tercer triunfo del torneo. En esa vía, Badell fue clave al abrir el partido ante Almirante y hacer lo propio con dos gritos frente a los de Isla Maciel.

“En lo personal estoy muy contento porque el equipo ganó y también por convertir y asistir a mis delanteros. Hay que seguir trabajando mucho y no relajarse. Las que no entraban empezaron a entrar y también estamos pateando más al arco, cosa que antes no hacíamos”, sentenció el atacante.