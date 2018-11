Santiago Echeverría: “Tengo que continuar luchando para volver a jugar”

El defensor Santiago Echeverría se encuentra trabajando a la par del plantel que conduce Gustavo Noto en Talleres de Remedios de Escalada y pese a estar al tanto del presente futbolístico del club, su pelea es para que le levanten la sanción de cuatro años que sufrió por doping en Colombia.

Fue suspendido el 21 de diciembre del 2017 cuando integraba el plantel de Independiente Medellín. Según el organismo antidopaje de ese país, el surgido de la cantera del Tallarín dio positivo del esteroide anabólico Boldenona, lo que derivó en una sanción por cuatro años ya que es una sustancia prohibida por la Agencia Mundial de Antidopaje.

No obstante, en los últimos días su caso dio un giro que le permite ilusionarse con la posibilidad de volver a las canchas. A través de un comunicado, el Comité Olímpico de Colombia anunció que los análisis que realizaron coinciden con lo justificado por el jugador: la sustancia en cuestión aparece en muestras de ganado vacuno ya que se utiliza para engordar a los animales

En este marco, el defensor dialogó con Info Región y subrayó: “Nunca llegás a aceptar la injusticia, no puedo quedarme con eso. Peleo todos los días para resolver esto y demostrar que soy inocente. Es muy duro el proceso y cuesta mucho entenderlo. Tengo que continuar luchando para volver a jugar”.

El proceso

La División Mayor del Fútbol Colombiano fue el organismo que sancionó a Echeverría. Pese a las últimas novedades, aún las autoridades no dieron marcha atrás con el fallo de cuatro años por lo que el central sigue con su pelea para revertir su actualidad y volver a las canchas con la camiseta del albirrojo.

“Con esa sanción pierdo la carrera. Son cuatro años sin jugar al fútbol, tengo que trabajar, de algo hay que vivir, ¿Qué le doy de comer a mi familia? Lo que pasa es que deben tomar consciencia de que soy inocente, el problema es burocrático y deben saber que hay un conflicto de salubridad. Tienen que responder para que no le vuelva a pasar a nadie, la gente está comiendo porquerías”, advirtió el defensor.

Por otra parte, lamentó el comportamiento de los dirigentes de Independiente Medellín, quienes no lo apoyaron durante el proceso. “Sentí un destrato desde lo humano. No me dejaron pisar las oficinas del club. La verdad que fue un momento feo, asimismo no le di importancia. No hay que manchar al club porque los hinchas de Medellín me apoyaron siempre”.

“Muchas ganas de jugar”

Desde un comunicado firmado por el Presidente del Comité Olímpico de Colombia, Baltazar Medina, se alertó por la presencia de Boldenona en el ganado vacuno del país. Según estudios realizados uno de cada cuatro muestras contenían la sustancia.

Comunicado oficial respecto a la presencia de Boldenona en la carne vacuna en Colombiahttps://t.co/wWsneE0Xfz pic.twitter.com/6zthTHe4kU — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 7, 2018

Echeverría no fue el único afectado. En la misma situación se encuentran el campeón mundial de pista Fabián Puerta y los jugadores del Huila Yobanni Ricardo y Daniel Londoño. “Estoy luchando para que se resuelva porque soy inocente, deben hacerse cargo de que hay un problema de salubridad”, insistió.

Por último, quien hoy espera ansioso entrenando en las instalaciones de Timote y Castro, contó sus sueños en lo inmediato: “Surgí en Talleres, es el equipo de mi barrio y del cual soy hincha. Al momento que les pedí entrenar me dijeron que si, cuando esto se resuelva tengo muchas ganas de jugar. Trato de ayudar con mi experiencia, estoy muy agradecido a la institución. Voy a volver cuanto antes y a estar al cien por ciento. Entreno todos los días con más ganas”.