“Con el presupuesto de Vidal, se intenta vaciar a los municipios”

El Ejecutivo de Lomas de Zamora tiene tiempo para presentar el proyecto de ordenanza del Presupuesto 2019 y el de la Fiscal e Impositiva hasta el 30 de noviembre. El objetivo de la prórroga es saber el impacto del presupuesto provincial en el local. En este escenario, el jefe de Gabinete lomense, Guillermo Viñuales, se mostró “preocupado” porque “se intenta vaciar” a los municipios.

“Estar dependiendo de decisiones implementadas por el gobierno nacional y provincial, en el marco de su plan de ajuste que lo terminan pagando los municipios, complica mucho la previsión de gastos y obras para el año que viene”, explicó el funcionario, quien remarcó que los municipios deben atender las demandas de los ciudadanos, frente a problemáticas que “son generadas” por los gobiernos de Cambiemos.

Cuestionó que “a los municipios se les exige cada vez más pero al mismo tiempo van estableciendo políticas contra su autonomía”. “Esto es el mundo del revés”, criticó, al tiempo que remarcó que cada vez es más lo que las comunidades le están exigiendo a los municipios y a su vez “Provincia no sólo no brinda las herramientas que históricamente tenían las comunas – que de por si no alcanzaban- sino que además se intenta vaciar y complicar a las estados municipales”.

En diálogo con Info Región, Viñuales advirtió: “Lomas es un gobierno con muchas responsabilidades y hemos dado respuestas a demandas que no son de incumbencia municipal. A todo esto hay que agregarle la crítica situación económica y no sabemos ya qué otra cosa nos van a tirar por la cabeza”. “A pesar de tres años largos de mandato, no tienen un plan de gobierno y se mueven de acuerdo a la última encuesta que les acerca Jaime Duran Barba y gobernar exige otro tipo de actitudes”, disparó.

“Esto termina con un gran enojo contra toda la política y la responsabilidad es de Cambiemos”, sentenció.

Planteó que las aspiraciones personales y la proximidad de las elecciones son temas a tener en cuenta, para analizar las maniobras de la administración provincial y nacional. “Espero que no se trate de desgastar las gestiones de los posibles candidatos del peronismo porque sería muy triste de los que se denominan en la nueva política terminen incurriendo en esas prácticas nefastas que las termina pagando la gente”, señaló.

Para Viñuales se demuestra que “Cambiemos es una máquina de marketing político” y reiteró el reclamo a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. “Tienen que entender que las obligaciones que exige gobernar un país o una provincia son más que las habilidades que puedan tener para una campaña electoral”, dijo.