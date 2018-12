“Competir contra jóvenes de 20 años me motiva para seguir entrenando”

Luego de cuatro años, Noelia Petti volvió a competir en pileta, en el Sudamericano de Natación Master de Buenos Aires. El retorno de la nadadora de Almirante Brown fue ideal ya que consiguió tres medallas.

En diálogo con Info Región, valoró los resultados que obtuvo ya que admitió que creía que “estaría fuera de ‘timing’”, porque si bien entrena, lo hace para las competencias de aguas abiertas lo cual “es muy diferente”.

“Pude obtener muy buenas marcas. Estoy muy contenta con los tiempos y las medallas que logré. Me hizo volver a picar el bichito de competir en pileta”, confesó tras ganar en 800, 400 y 200 metros libres.

Luego del Master en Buenos Aires, la nadadora de Brown, compitió en La Vuelta de Obligado, una carrera de 20 kilómetros, en la cual salió primera entre las mujeres y tercera en la clasificación general. Al respecto, afirmó que competir “contra jóvenes de 20 años” y poder “darles batalla”, la “motiva para seguir entrenando”.

Maternidad

Petti es madre desde hace tres años por lo que equilibra su tiempo entre la maternidad y su carrera. “Es un rompecabezas. Tengo una organización diaria tremenda en la cual que no me puedo correr un poco de los horarios porque no llego a hacer todo lo que deseo”, apuntó.

Además comentó que le enseñó a Álvaro, su hijo, a nadar desde que tenía un año pero señaló que “no es su deseo” que siga sus pasos y que incluso prefiere que “haga otro deporte”, aunque lo dejará elegir su camino.

Lo que viene

La nadadora de Brown, por último, confirmó que continuará su participación en la temporada de aguas abiertas los fines de semana, mientras que en pileta volverá a competir en abril.