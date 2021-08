Paralímpicos de Tokio: Antonella Ruiz Díaz, bronce en bala

La entrerriana Antonella Ruiz Díaz consiguió esta madrugada la primera medalla para la Argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 al lograr el bronce en lanzamiento de bala, con la mejor marca de su carrera.

Ruiz Díaz tuvo un rendimiento de menor a mayor en sus seis intentos en el estadio Olímpico de la capital japonesa y pudo subirse al podio en su primera participación paralímpica. Además del cuarto lanzamiento, en el que consiguió 9,50 metros para certificar su mejor marca personal, la entrerriana de 24 años acumuló 9.11, 9.35, 8.84, 8.97 y 9.26.

“Estuve casi dos años sin competir por la pandemia, pero trataba de no pensar en eso, solamente en entrenar y llegar bien acá. Pude mejorar la marca y subirme al podio”, reveló en declaraciones al canal DeporTV.

EL MOMENTO SOÑADO 🇦🇷



La mejor marca de su vida (9.50 metros), en un Juego Paralímpico ¡y que vale una medalla de 🥉!



Aplausos para la entrerriana Antonella Ruiz Díaz. 👏👏 #JuegosParalimpicos | #TOKIOenDEPORTV pic.twitter.com/uIcwLnXkBD — DEPORTV (@canaldeportv) August 27, 2021

Cuando se confirmó que tenía un lugar en el podio asegurado pegó un par de saltos, saludó a los argentinos que la alentaron desde la tribuna y se vistió con la bandera celeste y blanca, Después, saludó a la tunecina Raoua Tlili, que ganó la prueba con 10.55 (récord mundial) y se abrazó con la colombiana Mayerli Buitrago Ariza, segunda con 9.94 metros.

En ese trayecto, Ruiz Díaz saludó a la cámara oficial de la transmisión, para saludar a Gualeguaychú, donde está su familia.

La historia de Ruiz Díaz tiene un tinte particular, porque comenzó a lanzar bala y disco -se suelen realizar las dos disciplinas en paralelo- casi de casualidad en Chaco, en 2017, poco después de haber recibido una propuesta para incorporarse a la categoría F41 (talla baja).

Si bien la habían visto jugar básquetbol en la facultad de Educación Física de Gualeguay, en ese torneo de Chaco llegó a la pista sin saber qué iba a hacer hasta que el profesor Bernardo Pignataro le explicó de qué se trataba el lanzamiento de bala y de disco.

“Nunca lo había practicado y me aconsejaron. Se ve que me fue bien, porque enseguida me ofrecieron ir a practicar al CeNARD”, recordó.

Resultados del segundo día de actividad argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

A continuación, los resultados de la actuación de la delegación argentina en la segunda jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Natación, tenis de mesa y ciclismo fueron las disciplinas con actividad argentina.

Natación

La gran actuación de la noche estuvo a cargo de Daniela Giménez. La chaqueña (1:18.88) fue 2° en su Serie de 100m pecho (SB9), quedó 3° en la General y se metió en la definición por medallas. Allí alcanzó el cuarto lugar , con un tiempo de 1:18.70. logrando su mejor ubicación histórica en un Juego Paralímpico y consiguiendo un diploma.

#ParaNatacion ¡HISTÓRICA ACTUACIÓN!



Daniela Giménez🇦🇷 alcanzó el cuarto lugar en la final de los 100m Pecho, Clase SB9, con un tiempo de 1:18.70. Logra su mejor ubicación histórica en un Juego Paralímpico y consigue diploma. #JuegosParalimpicos | #TOKIOenDEPORTV pic.twitter.com/3Je0g9lmnl — DEPORTV (@canaldeportv) August 26, 2021

Por otro lado, también compitió Elizabeth Noriega que con un tiempo de 1:35.46, se ubicó 7° en su Serie y finalizó 12° en la General de los 100m libres (S5). No logró meterse en la final, pero todavía el resta actuar en los 50m espalda.

Nadia Báez fue otra de las nadadoras argentinas que tuvo participación en la madrugada. Ella debutó en los 400m Libres (S11), con un tiempo de 6:45.69. Quedó 10° en la general y no pudo acceder a la final. Pero tendrá revancha en los 50m Libres, 100m Pecho y 200m combinados.

Tenis de Mesa

También fue una gran noche para el equipo de tenis de mesa. Constanza Garrone venció a la francesa Isabelle Lafaye por 3-0 (11-6, 15-13 y 11-4) en su segunda presentación. Accedió a cuartos de final y aseguró diploma paralímpico.

Mientras que, Gabriel Copola, en un partido muy cerrado, derrotó al tailandés Anurak Laowong por 3-2 (8-11, 11-9, 5-11, 11-9 y 20-18), por el Grupo A, Clase 3, y consigue su primera victoria en Tokio 2020.

Por otro lado, Verónica Blanco cayó 3-0 (11-6, 11-2 y 11-2) ante la croata Andela Muzinic y así cerró su participación en el singles femenino en la clase 3. Además, Mauro Depérgola perdió en su segunda presentación en ante Mitar Palikuca por 0-3 (8-11, 6-11 y 7-11), por la Fase de Grupo.

Ciclismo

El único ciclista argentino que participó esta madrugada, Rodrigo López debutó en su quinto Juego Paralímpico. El entrerriano, de 42 años, terminó 9° en la clasificación de los 3000m persecución individual, en la categoría C1.