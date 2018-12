“Dejamos una vara muy alta”, evaluó Vico

El entrenador del Tricolor aseguró que "no es un mal campeonato" el realizado hasta el momento y subrayó que el objetivo en 2019 será ingresar al Reducido.

Brown de Adrogué finalizó el año sin poder conseguir el principal objetivo del semestre que era la clasificación a la Copa Argentina. Sin embargo, el Tricolor ya piensa en la reanudación con la meta de entrar al Reducido.

El entrenador Pablo Vico dialogó con Info Región y consideró que a pesar de no haber clasificado a la Copa, “no se hizo un mal campeonato”.

“En el torneo pasado dejamos una vara muy alta y hoy a lo mejor estos 16 puntos que tenemos, para algunos le parece poco. El semestre pasado hicimos la misma cantidad con la diferencia que en el anterior habíamos entrado al reducido y en este no tuvimos la suerte de poder concluir en la misma posición. Sin embargo, no me conformo. Quiero pelear cosas importantes para la institución”, enfatizó.

La campaña

Brown tuvo un buen arranque en el torneo pero en sus últimas diez presentaciones solo logró una victoria. Los partidos restantes fueron siete empates y dos derrotas. Vico, en este marco, lamentó que no le pudieron “dar valor a esos empates”.

Para el director técnico, uno de los motivos de la “irregularidad” de la campaña, fue que esta temporada tuvo “un plantel nuevo”. “Incorporamos 18 jugadores por lo que tuvimos que buscar el mejor andamiaje para tratar de encontrar los resultados”, agregó.

Expectativas

De cara al próximo semestre, el entrenador aseguró que buscará lograr “un buen volumen de juego” y que trabajará para “poder concretar un poco mas” para lograr “resultado más positivos”.

“Ojalá tenga la posibilidad de poder traer los dos refuerzos que quiero para tratar de mejorar un poco el rendimiento. Nuestro objetivo será entrar al Reducido”, concluyó Vico.