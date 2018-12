“Queremos jugar las dos finales”, el 2019 ideal de Jorge

El back de Pucará repasó el año del equipo en el Top 12, aunque ya piensa en lo que se viene. “Buscaremos los dos objetivos que no conseguimos en este año”, aclaró.

El back de Pucará repasó el año del equipo en el Top 12, aunque ya piensa en lo que se viene. “Buscaremos los dos objetivos que no conseguimos en este año”, aclaró.

Pucará tiene bien en claro cómo es el balance de este año. En este caso, el back Tomás Jorge recalcó varios aspectos positivos del 2018, a pesar de no alcanzar las semifinales del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

“Fue un buen año. El objetivo que teníamos no lo pudimos cumplir pero logramos dejar a Pucará bien arriba, en los primeros seis puestos de la Argentina. Al margen de que no entramos a las semifinales del torneo, hay cosas muy positivas”, comentó el wing a Info Región.

Rendimiento

Si bien el torneo se tornó por momentos irregular para los de Burzaco, una buena recta final les pemitió llegar con chances de quedar entre los cuatro primeros a la última fecha. “Hubo partidos fundamentales que perdimos y no tendría que haber pasado. Sin embargo, peleamos los dos campeonatos y dejamos al club bien arriba”, apuntó Jorge.

“Nos pasó en la semifinal del Nacional de Clubes con Newman, que se nos escapó. En el torneo también, en varias oportunidades. Nos vamos con un gusto un poco amargo porque queríamos jugar las dos finales”, recalcó el back.

El 2019

“No hay una faceta de juego que nos haya ido mal puntualmente. Quizás tenemos que mejorar el line, pero no hay que volverse loco”, indicó Jorge, de cara al próximo año. En ese sentido, remarcó “la dificultad” del Top 12, en el que “los primeros siete u ocho equipos son verdaderamente complicados”. “Hubo partidos donde nos equivocamos, pero hubo otros donde los rivales jugaron bien y fueron superiores. No siempre se puede ganar. Para el año que viene, no hay que desesperarse, porque el juego nuestro viene bien”, enfatizó.

En tanto, para el 2019, Jorge puntualizó en “la adaptación” del nuevo calendario, que invierte las fechas del Nacional de Clubes con el Top 12. “Lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos al formato nuevo. Luego, en lo personal, la idea va a ser jugar las dos finales, que este año no pudimos cumplir”, agregó, en charla con este medio.

Lo personal

Jorge, habitual citado a Argentina XV, también fue parte del Seven de Buenos Aires. A pesar de valorar las convocatorias, el back hizo hincapié en el Rojo, ya que los objetivos “son siempre con el club”. “Si bien disfruto y me pongo contento cuando me llaman de otro lado, todas mis metas son con Pucará. Si hay algo extra, bienvenido sea. Lo ideal para mi en 2019, sería salir campeón y cumplir todos los objetivos con el club”, concluyó.