El 2018 fue un mal año para los comerciantes

Las Cámaras de Comercio de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Avellaneda consideraron que el balance de las ventas minoristas durante este año fue “negativo” y avisaron que no se perciben mejoras para el 2019. La expectativa estaba puesta en Navidad, pero el evento tampoco cumplió con lo esperado por parte de comerciantes.

En diálogo con Info Región, Alberto Kahale, referente de la Cámara de Lomas apuntó que “el balance que puede hacerse es malo” y que “sacando diciembre, el resto de los meses se vendió incluso menos que en 2017″. Durante todo el año, se puso la energía en los eventos clave (Día de la Madre, del Niño y del Padre) pero no hubo repunte alguno.

En igual sentido se manifestaron desde la Cámara de Almirante Brown, que apuntaron que “durante los 12 meses nunca se encontró un rumbo para mejorar las ventas” y que “lo que más preocupa es que para 2019 la cosa parece que no se va a modificar”.

Desde la Cámara de Avellaneda, su titular Roberto García Prada coincidió en que el balance es malo y que “después de julio la caída en el consumo fue cada vez más grande, principalmente cuando empezó a impactar de lleno la mala situación económica del país”. “El balance del año en Avellaneda es negativo, como en la mayoría de los distritos vecinos. Algo que perjudicó a los comercios son los aumentos en todas las áreas, porque los gastos fijos cada vez se hicieron más altos. Esperamos que se hagan cambios”, planteó el dirigente.

La expectativa, que no se cumplió, tenía que ver con las ventas navideñas. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas por Navidad cayeron este año un 9 por ciento. El ticket promedio se ubicó en $870, un 31,2% por encima de la misma fecha del 2017.

Expectativa para 2019

Dentro del panorama delicado que atraviesa el comercio, hubo dos datos que sumaron leve optimismo en Navidad, precisó la CAME. Por un lado, que se desaceleró la caída que venían teniendo las ventas, desde una baja de 15,6% como fue la de noviembre. Por otro, que aumentó la proporción de negocios con aumentos. En esta navidad, el 19,6% de las tiendas consultadas vieron subir sus ventas frente a la navidad pasada (medidas en cantidades).

“Tratamos de ser optimistas porque tenemos un país increíble que siempre puede salir adelante. Esperamos que la cosa mejore, aunque lamentablemente no tenemos grandes expectativas”, señalaron desde Almirante Brown, mientras que Kahale planteó: “Esperemos que mejore el año que viene porque no se puede seguir como hasta ahora. Sacando diciembre todos los meses se vendió menos que el anterior, que ya había sido malo. En enero empiezan a aumentar de vuelta las tarifas, así que la situación no parece mejorar”.

Mal año para usuarios

El presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, advirtió que el 2018 fue un año “negativo” en lo que respecta a la defensa de los usuarios ya que “cada vez hay más violaciones a sus derechos” y menos herramientas para defenderse.

“Cada vez hay más violaciones a los derechos de los consumidores y hay un abandono muy grande por falencias de la Justicia y la ausencia del Estado”, consideró Bassano. Además, agregó que “lo que ocurre es que generalmente el consumidor se cansa durante el proceso de reclamo y lo abandona”.

“Al no haber lugares para reclamar y al eternizarse los juicios, la violación de los derechos del consumidor es cada vez mayor”, concluyó.