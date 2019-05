Para el Gobierno, la fórmula anunciada puede ser un “ensayo”

El 22 de junio vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ante la Junta Electoral Partidaria. El Gobierno remarcó esta fecha como punto de partida para las especulaciones porque no descarta que el anuncio del sábado se trate de “un globo de ensayo”.

Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y Secretario de Gobierno de Modernización, fue consultado por la precandidatura presidencial de Alberto Fernández, cuya vice es Cristina Fernández de Kirchner, y advirtió que hay que ver “si es una posición definitiva o si es un globo de ensayo”.

Más allá de esta advertencia, el ministro consideró que de persistir el binomio puede ser muestra de “debilidad”. “Si no hubiera debilidad, es muy raro que haya cambio de la figura más importante en términos de caudal electoral que tiene el peronismo, que es la ex presidenta Cristina Kirchner, por este enroque, por otro candidato que no tiene hasta hoy una medición de imagen importante”, analizó.

“Hay que esperar”, aseguró, insistiendo con la idea del ensayo. Ante una repregunta por la presunta debilidad, el funcionario sostuvo: “Es muy raro que la mejor candidata -en términos de imagen y de votos- se corra y quede siempre en una centralidad pero en este enroque extraño. Es la observación que hago, puede marcar una debilidad. Hay algo”.

Ya metido en la campaña, Ibarra destacó que “la propuesta electoral” de Cambiemos “va en línea” con la gestión. “Este espacio busca el cambio que la sociedad ha votado en 2015, nos acompañó en 2017 y esperamos que siga acompañando”, apuntó.

A su turno, Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, habló de los acuerdos. “Estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas pero acá no se trata de sumar para ganar sino de sumar para seguir gobernando”, aclaró.

Finocchiaro calificó, por otra parte, como “horribles” las declaraciones del precandidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, quien dijo que en caso de llegar al poder se deberán “revisar” sentencias judiciales, en especial las de los magistrados federales que actuaron en los procesos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque “escribieron barrabasadas, cosas dantescas”.

“Un Presidente no puede revisar sentencias del Poder Judicial, porque se supone que en la Argentina tenemos división de poderes establecida por la Constitución Nacional, que nosotros hemos respetado a rajatabla”, afirmó Finocchiaro en Casa Rosada, tras la reunión del gabinete nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri.