Cambiemos logró aprobar la rendición de cuentas en Lanús

El Concejo Deliberante de Lanús tuvo este martes una sesión extraordinaria en la que el oficialista bloque Cambiemos logró convalidar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2018 de la gestión de Néstor Grindetti.

El expediente fue aprobado por 12 votos a favor de los integrantes de la bancada oficialista y hubo 10 votos en contra de los bloques opositores de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador.

El único ausente en la sesión fue el massista Sebastián Beroldo, mientras que la kirchnerista Mayra Benítez Daporta no estuvo en el momento de la votación.

Debate

Durante la sesión, la encargada de defender las cuentas por parte del macrismo fue la concejal Noelia Quindimil, quien precisó que “el total de los ingresos ascendió durante el ejercicio 2018 a 5164 millones, lo que significó un incremento de 1269 millones de pesos”.

En tanto desde la oposición se expresaron Héctor Montero (Unidad Ciudadana-PJ), Edgardo Depetri (Unidad Ciudadana-FpV) y Marcela Fernández (FR).

Montero sostuvo que el Presupuesto “no se refleja en la realidad”, mientras que Fernández justificó el voto negativo de su bloque.

Por su parte, Depetri disparó: “Lanús no es una burbuja por fuera de la Argentina. El endeudamiento generado por Cambiemos no hace dejar de crecer la pobreza. Hay hambre en esta ciudad. Grindetti, que es (Mauricio) Macri, no puede desentenderse”.