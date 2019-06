Macri pidió “no repetir los horrores del pasado” en el primer acto junto a Pichetto

Durante el evento, Macri pidió “inteligencia” para “no volver a repetir los errores y horrores del pasado”. Insistió, además, en la necesidad de tener “constancia y humildad”.

“En cada visita que he hecho a Vaca Muerta, siempre digo lo mismo: no me quiero ir, me quiero quedar un rato más”, sostuvo Macri, quien confió en que “pasada la incertidumbre política” el país va a “entrar” en un “proceso de desarrollo único”, por lo que abogó por lograr “acuerdos entre todos, especialmente en el Congreso”, para “buscar equilibrios y transparentar mecanismos de crecimiento”.