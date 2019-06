Caso Simenoff: La familia de uno de los acusados denuncia “una cama”

La familia de Juan Cruz Agosta, uno de los acusados por el crimen de Guillermo Simenoff en Temperley, denunció que “le hicieron una cama”, lo amenazaron con “armarle una causa” y apunta contra la Policía de la provincia de Buenos Aires.

“Me amenazaron y me dijeron que me buscaban por los tatuajes”, relató el hombre en el juicio, jornada en la que reiteró su inocencia y sostuvo que el día del homicidio ( 11 de septiembre de 2016) estaba en la casa de unos amigos comiendo un asado. “A él le hicieron una cama, cuando lo detuvieron (efectivos de la comisaría tercera de Lomas de Zamora) lo golpearon, le dijeron que se calle la boca y que no diga nada porque le iban a hacer una causa como que violó a su hermanita”, relató la esposa de Agosta, Silvana Klher.

La mujer denunció, en diálogo con Info Región, que su marido fue imputado porque “está metida la policía”. “El día del hecho mi marido estaba en la casa de los Giménez, el día que la Policía hizo el allanamiento en la casa de él, le llevaron el teléfono y le borraron pruebas, las fotos y le hackearon el Facebook”, aseguró Silvana.

Agosta fue señalado por algunos de los testigos como el ejecutor de los disparos que dieron muerte a Guillermo Simenoff. Los testimonios declararon que quien disparó tenía el brazo tatuado. “No pueden distinguir si es un tatuaje o una mancha que se ve en el video”, replicó la pareja del sospechoso.

La mujer también señaló que Agosta “está recibiendo amenazas del hermano de Agustín Salinas, que está detenido en Olmos, y de Axel Nicolás Basualdo, que se encuentra en la Unidad 9 de La Plata”, donde Agosta estaba detenido. Ambos fueron señalados por Agosta y su familia como “los verdaderos asesinos”. “Lo están esperando para matarlo. Él abrió la boca y ahora se tiene que estar cuidando de que no lo maten, si a él le pasa algo yo responsabilizo a la Policía que le hizo la cama”, insisitó.

El juicio por el asesinato de Guillermo Simenoff, ocurrido en septiembre del 2016, continuará este martes con más testimonios en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de los Tribunales de Lomas de Zamora. Los imputados son Juan Cruz Agosta (20) y Maximiliano Ruda (20), ambos acusados de “robo calificado en concurso real con homicidio calificado”.

EL HECHO

El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2016 cuando Guillermo Simenoff circulaba a bordo de su moto, junto a su hijo de 10 años, y fue interceptado por dos delincuentes con fines de robo en Temperley. Uno de ellos le disparó tres veces y se dieron a la fuga con las dos motos. Simenoff fue traslado al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde falleció horas más tarde.