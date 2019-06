Caso Simenoff: Declararon los imputados

Se llevó a cabo hoy una nueva audiencia del juicio por el crimen de Guillermo Simenoff, quien fue asesinado en 2016. Por el hecho están imputados Juan Cruz Agosta y Maximiliano Ruda quienes declararon este martes por primera vez.

Están acusados de “robo calificado en concurso real con homicidio calificado” y el proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de los Tribunales de Lomas de Zamora.

En primera instancia declaró Maximiliano Agustín Ruda, quien aseguró que el 11 de septiembre del 2016, día del hecho, había discutido con su novia “hasta las cuatro de la tarde” y luego se dirigió a la casa de su madre. El imputado también sostuvo que “al Tanito (Juan Cruz Agosta) sólo lo conocía de vista” e insistió en que “no tenía vínculo con él”.

Ruda ha sido señalado por los testigos como el conductor de la moto que interceptó a Simenoff para concretar el robo. “No tengo moto, no sé manejar”, replicó.

Por su parte, Agosta rectificó que no conocía a Maximiliano Ruda y reiteró la coartada presentada por Mauro Giménez, testigo de la audiencia anterior en la cual dijo que estuvo en su casa “comiendo un asado”. “El domingo 11 de septiembre me levanté temprano y me llamó Mauro Giménez para invitarme a comer un asado, a las 12 ó 12.30 ya estaba en su casa y a las 17 y pico me fui a tomar el tren”, declaró Agosta.

Durante la declaración, el imputado señaló a Agustín Salinas y a Axel Nicolás Basualdo como los “verdaderos” autores del crimen. Sin embargo, según las fotografías que se presentaron durante la audiencia anterior, Salinas no posee los tatuajes que los testigos oculares le atribuyen al hombre que disparó contra Simenoff. “El que ejecuta el arma es Agustín y el que lo llevaba (en la moto) era Basualdo. No sé porque en el vídeo se ve una persona con tatuajes, si Agustín no tenía tatuajes”, insistió.

La próxima audiencia será el viernes 18 de junio a las 11 en los Tribunales de Lomas de Zamora y se esperan más declaraciones de testigos.