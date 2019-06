Badell no seguirá en Talleres

En los últimos días se conocieron los nombres de incorporaciones, pero en las últimas horas Talleres de Remedios de Escalada anunció que el delantero Maximiliano Badell no seguirá en el club.

“Tras negociaciones efectuadas para renovar el vínculo que lo unía a nuestra institución, no hubo acuerdo con la directiva albirroja y no formará parte del plantel que disputará la temporada 2019-2020”, informaron desde la institución.

#FútbolProfesional



Maximiliano Badell no continuará en @ClubTalleresOk .



Tras negociaciones efectuadas para renovar el vínculo que lo unía a nuestra institución, no hubo acuerdo con la directiva albirroja y no formará parte del plantel que disputará la temporada 2019-2020.