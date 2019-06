Fernández aseguró que los gobernadores están “desahuciados”

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, indicó que los gobernadores están “desahuciados” con la gestión de Mauricio Macri, a quien calificó del “presidente más unitario de todos”.

“No he escuchado a un gobernador que añore a Macri. No fue un presidente federal”, señaló el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner en declaraciones radiales.

Fernández también destacó que hoy mantendrá reuniones con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, y el representante residente en Argentina, Trevor Alleyne.

“El primer desafío es que el Fondo entienda que ha cometido un error garrafal prestándole dinero a este gobierno, que prestó el dinero para que le pague a los acreedores y lo usa para pagar la fuga de divisas con lo que nos dejó la deuda con el Fondo y con los acreedores prácticamente intacta“, explicó.

El candidato presidencial por el Frente de Todos indicó que no se debe “ocultar más la pobreza” ni tampoco “negar la inflación”. En tanto, recalcó: “Es cierto que Cristina dejó 23 puntos de inflación, pero Macri dejará 57”.

Además, Fernández habló sobre la gestión del transporte público en el último gobierno y señaló: “No es la política de subsidios, sino de tolerancia con empresarios corruptos. No sé si mucho o poca corrupción, pero ha habido casos”.

Finalmente, el candidato presidencial explicó que, de cara a las elecciones que se avecinan, cumplirá “la ley” y se presentará al debate presidencial, aunque le restó importancia por el hecho de debatir “con un mentiroso”.