El oficialismo cruzó a Cristina por las “marcas pindonga”

Javier Tizado se sumó a los cuestionamientos de Laura Alonso y Federico Pinedo a la ex presidenta por el consumo.

“Reflexiones sobre comida, consumo y capitalismo en tiempos de Mauricio Macri”, señala la ex presidenta y compañero de fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, junto a un video sobre la presentación de su libro en Mar del Plata. Advierte que “aparecen marcas que nunca nadie conoció” y el consumo es “racionado” porque el poder adquisitivo no permite a los argentinos comprar lo que quieren. El oficialismo salió a cruzarla. “Las pequeñas y medianas empresas no son pindonga”, advierte el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado.

“Las pequeñas y medianas empresas no son pindonga”, asegura el funcionario, al tiempo que le advierte: “Imagino que sabrás que hay 265.000 pymes en la Provincia que generan más de 3 millones de puestos de trabajo y de las cuales muchas exportan”, remarcando que aquellas “marcas pindonga” son esas pequeñas y medianas empresas.

Recordó que María Eugenia Vidal, quien ayer pasó por la UNLZ, lanzó el programa Comprá PyME, que logró “la inclusión comercial de las pequeñas y medianas empresas en las grandes superficies comerciales”. “Hoy hay 508 pymes que están inscriptas en nuestro programa, lo que significa que 2000 productos están en las góndolas de las 860 sucursales de supermercados que están adheridos”, apuntó.

“Las marcas a las que vos llamaste pindonga representan casi el 43 por ciento del mercado”, le espetó, sumándose a las críticas que ya habían hecho el senador Federico Pinedo y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Hola @CFKArgentina. Te escuché decir que los productos de segundas marcas son #pindonga. Me sorprendió, y por eso quiero explicarte la importancia que tiene que las PyMEs estén en las góndolas de los grandes supermercados. pic.twitter.com/GWIJ22creG — Javier Tizado (h) (@TizadoJavier) 22 de julio de 2019

“El capitalismo sano precisamente genera miles y miles de PyMes Pindonga y Cuchuflito en lugar de mercados concentrados de pocas grandes marcas. Se llama trabajo y competencia”, señaló el legislador, mientras que la titular de la OA comentó: “Voy a desayunar con leche Las Tres Niñas (de Chivilcoy, probé de Bs As) y Yogur TREGAR (de Crespo, Santa Fe) porque son excelentes productos. No son ´pindonga´, señora sinceramente”.

El fin de semana, la ex presidente presentó su libro “Sinceramente” en Mar del Plata, donde reflexionó sobre el consumo “en tiempos de (Mauricio) Macri”. “Durante nuestra gestión, los supermercados rebozaban de mercadería todas de primera marca. Elegías si te llevabas esta geseosa o aquella. Ahora aparecen marcas –Pindonga y Cuchuflito- que nunca nadie conoció y hasta te venden productos que en lugar de leche son productos lácteos que contienen leche”, cuestionó.

En torno a los dichos sobre la pertenencia soviética de Axel Kicillof (quien estuvo ayer en Lomas de Zamora junto a Alberto Fernández) en contraposición al “capitalismo” que propone el Gobierno, advirtió: “Esto no es capitalismo. Capitalismo era cuando estaba Axel de ministro de Economía y la gente compraba y consumía”. Recordó la película “Goog bye Lenin” en la que “no había marcas, había dos o tres tarritos y podías llevarte nada más que uno y un cachito de carne”. “Ahora va la gente y te dice dame 100 pesos de carne, 30 de pan. La gente está racionada. Este es un régimen no capitalista”, sentenció.