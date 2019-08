Dos años sin Santiago Maldonado: Bullrich defendió el operativo de Gendarmería

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió el operativo realizado por Gendarmería en la ruta 40 a dos años de la muerte de Santiago Maldonado. “Si no intentaba cruzar el río, hubiera estado cinco horas detenido y hubiera salido”, apuntó.

“La Gendarmería respondió a la orden de un juez que pidió despejar una ruta que estaba totalmente cortada por 15 personas y toda la zona no podía pasar. Si despejar la ruta significa que las personas salgan corriendo en vez de entregarse a la Justicia o en vez de decir ‘nos vamos’, no sé.”, explicó en declaraciones radiales.

En esa sintonía, la titular de la cartera de Seguridad subrayó: “Si una persona sale corriendo en vez de entregarse, se tira, se va o intenta cruzar un río escapando de la Gendarmería, no es responsabilidad de quien está tratando hacer cumplir la ley”.

“En vez de entregarse o decir ‘no puedo cruzar este río, me quedo ahí sentado esperando que me detengan’, lo hubieran detenido, hubiera estado cinco horas detenido y hubiera salido, nada más. Culpar al Estado por hacer cumplir la ley, no me parece correcto”, concluyó Bullrich.

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante un operativo de desalojo realizado por Gendarmería Nacional en el noroeste de Chubut dentro del territorio de la comunidad mapuche. El cuerpo del joven fue hallado sin vida el 17 de octubre durante un rastrillaje en el río Chubut, a 400 metros de donde fue visto por última vez, una zona que según sus familiares, había sido revisada en dos ocasiones por buzos expertos.

Organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y partidos se congregaron este jueves en la Plaza de Mayo a dos años de su muerte para reclamar que “no se cierre la investigación judicial”.

En tanto, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas diálogo con Info Región y sostuvo que “sin dudas el Estado es el esponsable” de la “desaparición forzada, seguida de muerte” de Maldonado. “Pensamos que nunca más se iba a utilizar esta metodología aberrante en una persecución política”, denunció.