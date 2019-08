Avellaneda: En el Frente de Todos toman recaudos para evitar fraude en el escrutinio

A cinco días de las PASO, el dirigente del Frente Renovador y precandidato a concejal por el Frente de Todos, Armando Bertolotto, recalcó que desde el espacio están poniendo el eje en la fiscalización de los comicios ya que se adhirió a los cuestionamientos a la empresa Smartmatic, que estará a cargo del escrutinio provisorio. Sostuvo que el sistema “podría prestarse a algún tipo de manipulación”.

Escrutinio provisorio: El Frente de Todos advierte que “preocupa muchísimo” “Le estamos pidiendo a nuestros fiscales que se preocupen por las boletas en los lugares de votación pero por sobre todo en llevar la planilla y hacerlas firmar por las autoridades de mesa, eso es lo que vale para el conteo definitivo”, recalcó en diálogo con Info Región. Campaña Por otra parte, el dirigente del Frente Renovador fue optimista en que el intendente Jorge Ferraresi obtendrá su reelección al tiempo que remarcó que “su campaña se basa más en las obras que en hacer política”. En este punto, subrayó que en Juntos por el Cambio “ocultan” la figura del presidente Mauricio Macri. “Es demasiado evidente que les resta puntos y obviamente lo esconden”, indicó.

Escrache

Por último, se refirió al escrache del concejal por el Frente de Todos Alberto Medaglia al precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Luis Otero, durante la inauguración de un local en Dock Sud.

“No estuvo bien y se excedió. No es para repudiar porque no se mató a nadie pero no es una actitud democrática insultar a otro candidato. No está el video completo y aparentemente también hubo una provocación de alguien de Cambiemos hacia Medaglia”, expresó.