Brown: Regazzoni admitió que “hay una voluntad popular clara” tras la derrota

El candidato a la intendencia de Almirante Brown de Juntos por el Cambio, Carlos Regazzoni, reconoció que “los resultados fueron muy duros” para el espacio en las PASO. Trató, sin embargo, de enviar un mensaje optimista para ocubre: “Todavía quedan dos meses por delante, donde muchas cosas pueden cambiar, sobre todo a nivel nacional”.

La amplia derrota de Juntos por el Cambio a nivel país, también se vio reflejada en el distrito de Almirante Brown. Escrutadas el 89 por ciento de las mesas, el actual intendente Mariano Cascallares, por el Frente de Todos, con el 57 por ciento de los votos se impuso por más de un 35 por ciento ante su principal opositor, Regazzoni, que consiguió el 22 por ciento. “Más allá de lo que vimos, de prepotencias y trampas, no hay ninguna duda de que hay una voluntad popular clara, que dio un mensaje distinto”, admitió.

“Los resultados son muy duros acá en Almirante Brown. Creo que también era probable, pero también sé que no es el definitivo. Todavía quedan dos meses por delante, donde muchas cosas pueden cambiar, sobre todo a nivel nacional”, agregó el candidato en el discurso que dio después de las 22 en el búnker ubicado en el Comité local de la Unión Cívica Radical.

De cara a octubre

El dirigente de Juntos por el Cambio asumió la derrota, frente a la desilusión de los pocos militantes que se mantenían en el espacio, pero insistió: “Estos momentos nos tienen que llamar a la reflexión, a otros les tocará la euforia. Mañana volvemos a trabajar, porque tenemos que hacer una elección en octubre. Es el momento que nos desafía y hay muchas cosas que ratificar. Lo vamos a hacer aunque la circunstancia de coyuntura política, nos digan otra cosa”.

Además recalcó que estos meses definitorios van a “trabajar por la unidad de este equipo político que ha dado mucho en estos años” y agregó: “Tenemos que hacer ese doble trabajo de reencontrarnos con nosotros mismos, para volver a salir a la cancha y volver a decirle a la gente que está abandonada, que nosotros vamos a estar”.

“Mi corazón no se rinde y espero que el de ustedes tampoco. No sería una actitud correcta enojarnos, pero sí les puedo garantizar, que no vamos a corrernos un centímetro de nuestra convicción”, sentenció.