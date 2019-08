Lomas: Desde Juntos por el Cambio reconocen que “fue una elección malísima”

Lo manifestó el concejal Fabio Denuchi. El candidato a intendente Gabriel Mércuri no habló luego de que se conocieran los resultados oficiales.

En Lomas de Zamora Juntos por el Cambio sufrió una derrota tal como ocurrió a nivel nacional, provincial y en el resto de los distritos de la Región. Escrutadas el 86 por ciento de las mesas, el candidato a intendente Gabriel Mércuri obtiene el 24,18 por ciento de los votos y quedó a más de 30 puntos del Frente de Todos, espacio en el que el jefe comunal Martín Insaurralde se impuso con comodidad en la interna. Desde el macrismo reconocieron que la elección fue “malísima”.

Así lo evaluó el concejal Fabio Denuchi, el único que habló en el búnker ubicado en la calle Laprida al 900 luego de que se conocieron los resultados oficiales alrededor de las 22. Mércuri formuló declaraciones minutos después de las 20 con cuestionamientos centrados en el sistema de votación.

Junto al primer candidato a concejal Diego Cordera, Mércuri calificó a las PASO como una “ pequeña encuesta” y pese a que en ese momento ya trascendían datos extraoficiales sobre la contundente victoria del peronismo, instaba a “esperar los resultados reales”.

Sostuvo, además, que la jornada electoral fue “fantástica” aunque se refirió a irregularidades como “rotura de boletas”. “Esto pasa habitualmente y seguirá ocurriendo hasta que no tengamos un mejor método para seguir votando”, consideró.

Derrota confirmada

Pese a que los allegados al candidato a intendente aseguraban que luego de que se conocieran los resultados volvería a dialogar con los medios, esto no ocurrió. Quien habló fue el concejal Fabio Denuchi quien aseveró que los resultados tanto en Lomas de Zamora como a nivel general fueron “predecibles” y fue una elección “malísima”.

“Cada uno interpreta los resultados como le parece. Esto fue una encuesta en la que salió favorecido el Frente de Todos. Hay que ver qué pasa de cara a octubre”, manifestó.

Sobre los motivos por los cuales considera que el electorado no apoyó a Mercuri, señaló: “La gente no quiere el cambio y muchas veces tienen miedo a lo que no conoce. Vamos a trabajar para que los vecinos se den cuenta que la propuesta nuestra es superadora y es a largo plazo”.

Al ser consultado por Info Región sobre cómo se continuará trabajando para octubre,indicó que seguirán “estando en la calles” con el que objetivo de lograr una “mayor participación” para intentar mejorar los resultados”.

“Creo que habrá un cambio en las próximas elecciones. Confío en la gente y en el equipo que tenemos nosotros y vamos a dejar todo para hacer una buena elección”, sentenció Denuchi.