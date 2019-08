Garavano pidió a la Justicia dictar fallos “conforme a la ley y no a los resultados electorales”

El ministro, no obstante, desestimó que exista "un plan de impunidad" en la Justicia ante un eventual triunfo de Alberto Fernández.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió a la Justicia que dicte sus fallos “conforme a la ley y no a los resultados electorales”, tras advertir que “más allá del voto de la ciudadanía” en las PASO, los magistrados “generarían un retroceso respecto de lo que se logró en estos tres años de trabajo”.

El funcionario, sin embargo, dijo no creer que exista “un plan de impunidad” en la Justicia ante un eventual triunfo del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en las elecciones generales del 27 de octubre.

“Quiero creer que son fallos dictados conforme los expedientes judiciales. Más allá del voto de la ciudadanía, creo que hay cosas que no vamos a tolerar y eso es la impunidad. Me parece que en eso la Justicia tiene que seguir y aplicar conforme la ley y no a los resultados electorales”, afirmó Garavano en diálogo con radio La Red.