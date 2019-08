Lanús: En Juntos por el Cambio esperan una mayor participación en octubre

“Todavía sigo pensando qué fue lo que pasó, no solo en las encuestas porque los ciudadanos manifestaban su apoyo a la gestión. Hay que hacerse cargo y pensar en qué se puede mejorar en esta nueva etapa de campaña”, subrayó la edil en diálogo con Info Región.

En este marco, expresó su confianza en que serán más los vecinos que acudan a votar. En las primarias, la participación en el distrito rondó el 80 por ciento.

“En las elecciones de octubre siempre hay más participación que en agosto. A la gente no le termina de quedar en claro que es obligatorio votar en las PASO. Otra causa es por el frío y la gente mayor que no tiene obligación prefiere no ir pero en octubre van”, confió.