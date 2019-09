Pymes advierten que el 25% no podrá pagar el bono

El presidente de Asociación Pyme, Daniel Moreira, advirtió que para las pequeñas y medianas empresas “no será fácil” pagar el bono de 5.000 pesos para los privados impulsado por el Gobierno. Estimó que “el 25% de las pymes no lo va a poder costear”.

“Después del 11 de agosto este gobierno ha profundizado el desastre que vino haciendo a lo largo de estos cuatro años. El hecho de no haber intervenido en el mercado cambiario después de perder por escándalo las PASO hizo que hoy las pymes estemos absolutamente paradas”, reclamó Moreira.

El referente del Frente Productivo Nacional consideró que los trabajadores “merecen el bono” y que las pymes necesitan “que haya dinero en el bolsillo de la gente para que haya mercado”, pero sostuvo que el diagnóstico del sector actualmente es “trágico”.

Este miércoles, el presidente Mauricio Macri manifestó su confianza en que los industriales iban a aceptar el pago del bono y le pidió a los empresarios “que pongan el hombro“.

“En la calle no hay un peso dando vueltas, no hay consumo. La cadena de pagos está rota, y encima, ahora nos vamos a encontrar con otra infracción más, entre tantas que ya nos endilgan. El bono no implicará ningún tipo de recomposición. Cualquier dinero extra que el pueblo tenga se va a ir en forma directa a los alimentos. No va a haber ninguna reactivación”, concluyó Moreira, en declaraciones radiales.