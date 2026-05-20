Protesta de sindicatos en General Paz por el cierre de PyMEs: denuncian la pérdida de 300 mil empleos

El Frente de Sindicatos Unidos y ATE encabezaron una movilización en San Martín contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Aseguran que en dos años cerraron más de 25.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país.

El Frente de Sindicatos Unidos y ATE encabezaron una movilización en San Martín contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Aseguran que en dos años cerraron más de 25.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por más de 140 organizaciones gremiales, realizó este miércoles una protesta sobre la Avenida General Paz, a la altura de San Martín, para rechazar el cierre de más de 25.000 PyMEs en los últimos dos años y denunciar la pérdida de empleo registrado durante la gestión del presidente Javier Milei. La manifestación contó con la participación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a gremios industriales, docentes y del transporte.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “durante la pandemia se perdieron 140.000 puestos de trabajo”, mientras que desde el inicio del actual Gobierno “se destruyeron más de 300.000 puestos de empleo registrados”. Además, alertó sobre la caída de la capacidad industrial instalada y aseguró que actualmente se ubica “por debajo del 50%”.

“La capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60% y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina, con este Gobierno, es un futuro negro. Tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei sabiendo que nos van a dejar tierra arrasada”, expresó Aguiar durante la protesta, donde también participaron representantes de la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros.

Según indicaron los organizadores, la reducción de empresas registradas en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) acumula 17 meses consecutivos de caída, “más pronunciada incluso que durante la pandemia”. Además, señalaron que la pérdida de 25.000 PyMEs surge de la comparación entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Entre los sectores más afectados mencionaron al transporte y almacenamiento, con una caída del 15,7% de empresas; actividades inmobiliarias, con casi un 12%; y la construcción, con un retroceso del 9,6%.

Del acto también participó el intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto a empresarios y referentes sindicales que reclamaron un cambio en el rumbo económico nacional. “Para cambiar el rumbo, tenemos que cambiar el Gobierno, porque con la actual gestión nacional no existe ninguna perspectiva de mejora”, concluyó Aguiar.