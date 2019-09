“Decidimos no participar del show mediático que planificó Grindetti”

Desde las bancadas de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador le reclamaron además al jefe comunal que “lleve a cabo las prácticas democráticas y que fortalezca las instituciones del distrito”.

“El Concejo Deliberante de Lanús no funciona con las sesiones ordinarias ni en sus comisiones, ya que desde julio el oficialismo no da quórum. Durante todo este tiempo han cerrado arbitrariamente las puertas del Concejo inhabilitando la presencia de los vecinos. Y hasta han dejado de transmitir las sesiones. La decisión del gobierno municipal, al igual que sucede en el ámbito nacional, no ha sido otra que bloquear la participación ciudadana y política que constituye el Poder Legislativo”, advirtieron.