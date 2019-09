Lanús: La oposición no dio quórum y se suspendió la sesión en el Concejo

El oficialismo convocó para este jueves a una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Lanús para tratar, entre otros proyectos, el expediente propuesto por el Departamento Ejecutivo para establecer la obligatoriedad del debate preelectoral público entre los candidatos a la intendencia municipal. Sin embargo, los bloques opositores no dieron quórum por lo que el encuentro fue suspendido.

Kravetz promueve un debate en Lanús: “Depetri no habla de lo que quiere hacer” El timbre para convocar a los concejales para que se sienten en sus bancas y así poder dar inicio a la sesión a partir de las 11 sonó durante media hora pero los integrantes de los bloques de la oposición no acudieron. Por este motivo se pasó lista y se suspendió el encuentro con la presencia de tan solo once concejales contra trece ausencias. Al respecto, el presidente del bloque Cambiemos, Jorge Schiavone, indicó que los expedientes que se tratarían en la jornada suspendida no se pasarán a la sesión prevista para el 8 de octubre, por lo que es incierto lo que sucederá con los mismos. Aclaro, no obstante, que este viernes habrá una reunión con el presidente del Concejo, Marcelo Rivas Miera, con el resto de los jefes de bancada.

Sobre la ausencia de la oposición, Schiavone criticó: “Es un acto político y buscan complicarnos”.

“Una falta de respeto total al pueblo”

Más tarde, Rivas Miera convocó en su despacho a los integrantes del bloque Cambiemos y se refirió a lo sucedido en la fallida sesión. Consideró que la ausencia de los ediles de la oposición responde a “especulaciones políticas”.

En diálogo con Info Región, les pidió además a los concejales del Frente Renovador y de Unidad Ciudadana que “dejen de lado el discurso electoralista, que dejen de lado la hipocresía y que vengan a laburar porque los vecinos de Lanús los necesitan”.

“Lamento profundamente la suspensión por varias razones. Hoy se trataba un expediente de mucha importancia para el municipio que era la ampliación del cálculo de recursos del presupuesto por 300 millones de pesos. La semana pasada cuando hicimos la sesión por la ampliación estaban desesperados por aprobar la emergencia alimentaria, pero se ve que no estaban muy preocupados. Hubieran venido hoy a votarla ya que de ahí 70 millones van para gastos sociales. Tampoco deben estar preocupados por el personal municipal porque de esa ampliación saldría el bono que deberían cobrar en un momento económico tan difícil como el que estamos pasando”, apuntó.

En este sentido, al ser consultado por este medio sobre las denuncias por parte de la oposición de “campaña sucia” contra el candidato del Frente de Todos, Edgardo Depetri, como el uso del logo del Partido Justicialista en comunicados de Néstor Grindetti o la difusión de una supuesta propuesta para construir viviendas en el predio del Velódromo de Lanús, respondió: “Nuestro bloque y el oficialismo municipal no necesita de campaña sucia”.

“Nuestra mejor propuesta es demostrar lo que hicimos estos tres años y medio. En cuanto al logo del PJ, nosotros tenemos concejales del Partido Justicialista y el menos indicado para quejarse de eso porque nunca fue peronista es Depetri”, enfatizó.

Enseguida la edil macrista Laura Lavandeira añadió que “si él (Depetri) quería decir que no es propuesta de él la construcción de las viviendas en el velódromo hoy podría haber aprobado la obligatoriedad del debate y contar abiertamente cuáles son sus propuestas y cuáles no. Ese era el espacio justo para las propuestas”.

Al respecto también se expresó Marcelo Villa quien reconoció que el oficialismo en Lanús busca municipalizar la campaña. “Entendemos que el debate es sobre lo que el pueblo necesita. Nosotros le estamos dando al pueblo de Lanús la posibilidad de presenciar un debate, nosotros no queremos discutir si está bien o mal presa Milagro Sala, nosotros queremos discutir el ABL y eso se da en un debate, no escondido atrás de una candidatura presidencial o de los medios de comunicación”, subrayó.

“Además no quieren seguir confirmando que Depetri es (Darío) Díaz Pérez porque esta mochila no se la pueden sacar de encima. No quieren seguir pegados a su mentor”, agregó Rivas Miera.

Para cerrar Alberto Torres tildó lo ocurrido en la sesión de “lamentable”. “Proponemos siempre la municipalización de la campaña porque queremos hablar los temas inherentes al distrito. La ausencia de la oposición es una falta de respeto total al pueblo que los votó”, concluyó.