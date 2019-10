Presentarán “Canciones del viento” en Lomas

El cantautor y poeta Pablo De Biaggio, oriundo de Lomas de Zamora, tendrá su noche especial este sábado en el Museo Americanista, ubicado en Manuel Castro 254. El artista presentará “Canciones del viento”, donde interpretará temas de otros autores populares y adelantará canciones de su nuevo disco, “Refugio”.

“Cantar para mi son muchas sensaciones. La fundamental es poder comunicarme con el público. Cuando puedo lograrlo, es maravilloso sentir el ida y vuelta con el público, que se transforma en cómplice; la canción y la palabra nos hermana”, destacó el artista, en diálogo con Info Región.

El poeta es vecino de Lomas de Zamora y su camino artístico comenzó en el 2000, luego de recibir el gusto por el canto de su madre. “Arranqué haciendo presentaciones en eventos particulares. Y hace tres, comencé con pequeños conciertos llamados ‘Canciones compañeras’, donde interpreté canciones que llevo en el equipaje, por así decirlo”, agregó.

“Entre conciertos y tras la presentación de mi libro de poesía ‘Andamios’, me llevó a tener la posibilidad de que el área de Literatura Lomas me invite a participar. En este contexto, nació ‘Canciones del viento’, que llevaré a cabo el sábado”, comentó De Biaggio.

El artista calificó de “un gran desafío” lo que se le presenta en este momento y lo afronta “poniendo todo lo que se aprende”. “Ya había grabado algunas canciones mías. Esas canciones me abrieron un camino y una necesidad de superarme que estaba en suspenso: Cantar canciones propias que tenía guardadas desde hace mucho tiempo y adaptar y musicalizar algunos de mis poemas. Este presente me hace sentir vivo, porque me funcionan las emociones con alegría”, indicó.

En la velada del sábado, los presentes podrán escuchar antes que nadie un adelanto de “Refugios”, lo último de De Biaggio. “Lo terminé de grabar hace unos días. Una vez que esté editado, estará disponible para la venta. Es una posibilidad que lo presente a fin de año en nuestro querido Teatro del Municipio”, concluyó el poeta, en charla con este medio.