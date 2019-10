“Hubo un voto enojado pero los ciudadanos saben que fueron escuchados”, aseguró Gallucci

El concejal de Avellaneda por Cambiemos (Juntos por el Cambio) Maximiliano Gallucci confió en que ampliarán el resultado obtenido en las PASO tras el duro traspié. “Hubo un voto enojado”, admitió.

“Sabemos que hubo un voto enojado pero hoy los ciudadanos saben que fueron escuchados y por ende el Gobierno tomó las medidas”, aseguró el edil, quien valoró la gestión de Cambiemos tanto a nivel nacional como provincial. “Durante la primer etapa se hizo todo lo que se debía hacer para tener un país estable , inserto en el mundo y eso llevó un esfuerzo enorme, ahora vendrán los frutos de todo el trabajo realizado”, subrayó.

Hizo hincapié en las obras. “Nosotros sabemos que con las obras no se come, pero ahora una persona dejó de tomar agua con caca, sale de su casa y no se embarra, tiene asfalto, cloacas y por sobre todo, agua potable. Eso es tener dignidad”, recalcó Gallucci.“Es una gestión cuyo protagonista fue el vecino debido a las obras que se hicieron trayendo consigo dignidad a los ciudadanos”, insistió.

A nivel local, Gallucci remarcó que la apuesta es a reforzar el vínculo del candidato con el vecino. “La campaña de Luis (Otero) se basa en la cercanía con los vecinos, de la misma forma que se trabaja siempre. Siempre escuchándolos, estando al lado de ellos, recorriendo los barrios y con mesas en varios puntos para tener un vínculo más cercano con el ciudadano”, precisó.

“Hoy se está trabajando con mayor instalación de la figura de Otero en cuanto a la vinculación del nombre con la candidatura, ya que antes eso no estaba muy emparentado. Ahora hay un nivel mayor de vinculación”, consideró el concejal.

Al ser consultado por los hechos de vandalismo en las escuelas de Avellaneda con frases en apoyo a la gobernadora María Eugenia Vidal, optó por ser cauto. El oficialismo responsabilizó al primer candidato a concejal por Juntos por el Cambio, Fernando Landaburu. “Están las cámaras y se dilucidará bien quién fue”, señaló a Info Región.

Valoró, en ese marco, la gestión de Vidal en materia de Educación. “Fue el eje principal, por eso se giraron fondos como nunca los hizo nadie, hoy las obras que se ven en muchos colegios de Avellaneda se hicieron con dinero de la Provincia y la Nación”. “Un claro ejemplo es la institución Simón Bolívar, que tenía una deuda de años y hoy gracias al ministerio de Educación se enviaron los fondos. Es cierto que el Municipio los ejecutó, pero hay un montón de colegios que se construyeron con fondos nacionales y provinciales”, ejemplificó.