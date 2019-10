Las Conejas transitan un momento de “felicidad y satisfacción”

Lomas Athletic festejó la clasificación a los playoff luego del triunfo como visitante 3-0 sobre Saint Catherines. A falta de seis puntos por disputarse en la máxima división del metropolitano, las Conejas saben que son escoltas y le sacan ocho unidades a Banco Nación, que se posiciona en el quinto lugar.

En esa línea, Martina Triñanes, en contacto con Info Región, analizó: “Las sensaciones son de felicidad y satisfacción pura. Es una mezcla de cosas, alivio no siento porque no estábamos presionadas, al contrario, creo que fue un año de tanto disfrute y felicidad que ahora la clasificación lo único que nos genera es más motivación para terminar el año como queremos”.

El camino

El plantel femenino de Lomas mantuvo un cambio significativo al inicio de la temporada con la llegada de Fernando Ferrara a la conducción técnica. No obstante, las jugadoras no se olvidan del proyecto que inició Claudio Junquet y que mostró como punto fundamental el ascenso luego de un tropiezo histórico.

“Estos últimos seis años de trabajo, esfuerzo y perseverancia que tuvimos todos, como club, fueron claves. Desde antes de descender que Lomas con Lalo (Junquet) a la cabeza planteó un proyecto a largo plazo que sabíamos que iba a ser durísimo, pero que de a poco iba a empezar a tener sus frutos, y hoy es uno de ellos sin lugar a dudas. Todo llega”, desarrolló Triñanes.

Por otra parte, contó cómo fueron los minutos del desenlace hasta sellar la clasificación: “Fue raro porque no nos los esperábamos, ninguna había ido a jugar pensando en eso porque aunque ganáramos nos seguía faltando un punto para estar tranquilas. Terminó el partido y festejamos como un paso más en todo este año tan increíble que estamos viviendo”.

“Cuando salimos de la cancha, una de las chicas estaba con el celular y le acababan de decir que Banco y Santa Bárbara estaban empatando y que faltaban cuatro minutos. Nos quedamos esperando en ronda todas juntas a que terminara y cuando se dio el empate obviamente solo quedo gritar, cantar, saltar y llorar”, continuó.

Lo que viene

A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, el fin de semana las Conejas no tendrán actividad oficial, pero tampoco tienen planeado menguar los entrenamientos. Saben que el tiempo de cara a los playoff es considerable para preparar las finales y pretenden aprovecharlo.

“Vamos a seguir entrenando mucho, como siempre. Metidas en la idea de que los dos partidos que nos quedan los tenemos que ganar. Ir de a poco sin perder el foco fue lo que nos dejó estar hoy en esta situación, así que no vamos a cambiar nada. Con respecto a las preferencias no, yo no tengo ninguna. Confió ciegamente en este equipo, dependemos de nosotras”, concluyó Triñanes, en contacto con este medio.