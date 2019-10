Cristina acompañó a Kicillof en su cierre de campaña en La Plata

En su discurso, la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos se comprometió a “democratizar el país y la economía para construir una sociedad mejor” y pidió “humildad en la gestión” y funcionarios “pegados a la gente para volver a recuperar el derecho a ser felices”.

“A los que tienen la responsabilidad de representar a la gente les pido que siempre conserven la humildad, que no se la crean, que es necesario tener dirigentes siempre pegados a la gente y quiero decirles a mis compatriotas bonaerenses, a los platenses, que así como a los funcionarios les pido que no se la crean, le pido a la sociedad que no se crean todo lo que le dicen en la tele nunca más”, expresó en el acto en el que también estuvieron en el escenario principal la candidata a vicegobernadora Verónica Magario y la aspirante a la intendencia de La Plata, Florencia Saintout.