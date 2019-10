Alberto Fernández definió su equipo de transición

El presidente electo Alberto Fernández definió quiénes serán los dirigentes que integrarán su equipo de transición luego de consagrarse en las elecciones generales de este domingo.

Al respecto, los nombres elegidos por el mandatario que asumirá el 10 de diciembre son su jefe de campaña, Santiago Cafiero; el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Eduardo “Wado” De Pedro; el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz; y su ex pareja y ex diputada nacional, Vilma Ibarra.

Estos dirigentes forman parte del grupo de 40 del Frente de todos que se reunieron el sábado en la Universidad Metropolitana de la Educación (UME).

Por su parte, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, bregó este lunes por una “transición ordenada” y confirmó que en los próximos días habrá encuentro entre miembros del equipo del presidente electo.