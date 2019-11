Comienza el Cyber Monday: tres días con agresivos descuentos

Por octavo año consecutivo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) organiza el Cyber Monday con grandes ofertas y descuentos en las tiendas de comercio online de todo el país. Comienza hoy y finaliza el 6 de noviembre. Esperan que “a pesar del contexto de recesión económica, alta inflación e inestabilidad cambiaria, el consumidor aproveche las promociones para poder salir a consumir”.

Son 550 las empresas que participarán este año ofreciendo sus productos con descuentos. En este marco, el director ejecutivo de la CACE, Diego Urfeig indicó que “hay descuentos muy agresivos que pueden llegar hasta un 70 por ciento en productos seleccionados” aunque remarcó que en la generalidad “el promedio de descuentos viene siendo de un 30 por ciento”.

Este año las categorías disponibles en el evento serán: Electro y Tecno; Viajes y Turismo; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Bebés y Niños y Automotriz. “Queremos que el consumidor aproveche las ofertas y la gran variedad de productos para comprar, no solo tickets de avion, electrodomesticos y tecnologia sino tambien comprar lo que necesita como productos de supermercado e indumentaria”, subrayó Urfeig. Las ofertas se podrán ver a partir de las 00 del lunes publicadas en el sitio www.cybermonday.com.ar.

Entre las tiendas referentes y destacadas de la octava edición del Cyber Monday se encuentran: Mimo & Co; Adidas; Almundo; Arredo; Avenida.com; BedTime; Belmo; Blaisten; Carrefour online; Compumundo SA; Dafiti; Despegar.com; DiaOnline.com.ar; Falabella SA; Farmacity; Frávega; Garbarino; GPSfarma; Groupon; Hendel; Jumbo; La Cardeuse; Linio; Megatone; Mercado Libre; Montagne; Necxus; Personal; Samsung; Sommier center; Travel; Vea; Viajes Falabella; Walmart; y Whirlpool.

Expectativas de venta

El director ejecutivo de la CACE se refirió a las expectativas que tienen para la octava edición del Cyber Monday y apostó: “Esperamos que el evento siga creciendo, no tenemos una perspectiva de números en cuanto a operaciones, pero confiamos en que a pesar del contexto de recesión económica, alta inflación e inestabilidad cambiaria, el consumidor aproveche las promociones para poder salir a consumir”.

En este marco, Urfeig reveló que de acuerdo a la comparativa que realizaron a mitad de año comparado con igual periodo del 2018 “hubo un crecimiento de un 55 por ciento”. “El crecimiento es semejante a la inflación lo cual establece que frente a un consumo que cayó, el comercio online se mantuvo porque el consumidor muestra un cambio de que se está animando a comprar productos de consumo diario a través del E-commerce”, analizó el director de la CACE en diálogo con Info Región.

COMPRAR SEGURO

Para evitar inconvenientes, el sitio del evento brindó para los usuarios una lista de recomendaciones para comprar seguro. En esta línea se recomienda evitar las conexiones wifi libres, ya que la información que se transmite por redes públicas -incluidos los datos de la tarjeta de crédito- pueden ser fácilmente capturados.

Aconsejan no utilizar computadoras que no se conocen, ya que su configuración de seguridad puede no ser óptima. Además, chequear que las máquinas tengan el sistema operativo y el antivirus actualizados.

Es posible que en estos días circulen muchos correos electrónicos de ofertas para comprar en internet. Algunos de estos pueden contener enlaces a sitios que parecen legítimos pero que no lo son. Siempre es mejor tipear en el navegador la dirección del sitio al que se quiere acceder y chequear en www.cybermonday.com.ar si el comercio está adherido.

Se recomienda hacer compras en sitios seguros. Para chequearlo, es necesario verificar en la barra de direcciones que estén las letras “https”. La “S” al final indica que se trata de un sitio seguro.

Por último, evitar proporcionar más datos personales que los estrictamente necesarios para hacer la compra. Si se piden más datos, es posible que se trate de un sitio inseguro.