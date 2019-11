En San Albano apuntan a mejorar desde lo físico tras un año “muy irregular”

El torneo de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires concluyó este sábado y San Albano finalizó en la octava posición tras un año “muy irregular”. En este contexto, el apertura Ignacio Gastaldi dialogó con Info Región y apuntó a mejorar desde lo físico para poder pelear el próximo certamen.

“Deberíamos mejorar la parte física, no en lo aeróbico sino en el gimnasio y lo que tiene que hacer cada uno por fuera del club, en eso estamos en deuda. Hubo varios partidos donde nos doblegaron físicamente y con el correr de las fechas se siente el desgaste”, consideró el back.

Continuando con las cosas a corregir, sostuvo que también deben “mejorar en la interpretación y la aplicación de lo que piden los entrenadores para cada partido en particular” y subrayó que deben volver a ser “un equipo más sólido en defensa”.

El año

El conjunto de Corimayo finalizó el certamen en el octavo puesto con 58 unidades y pese a un buen arranque, fueron cediendo el protagonismo y varias fechas antes del cierre del campeonato ya no tenían chance de pelear por un ascenso. A lo largo del torneo, Albano cosechó 12 triunfos, un empate y 13 derrotas.

“Fue un año irregular, tuvimos un muy buen comienzo pero sufrimos muchos baches en donde perdimos partidos que por ahí en otros años los ganábamos. De los últimas temporadas esta es una de las primeras en la que no peleamos por nada y nos estancamos en la tabla”, analizó.

Para el apertura la irregularidad fue una suma de muchos factores, como “no haber interpretado el plan de juego propuesto por los entrenadores” sumado a que sufrieron “muchas lesiones” a lo largo del campeonato.

“Tuvimos mucho recambio y eso no nos permitió tener un equipo afianzado a lo largo del año. Debutaron muchos pibes que estuvieron a la altura, pero la adaptación al ritmo de primera cuesta”, explicó Gastaldi, quien también reconoció que una vez que aseguraron la permanencia se “relajaron”.

“Es muy difícil mantener la seriedad cuando ya no jugás por nada, más allá de que estamos en la Primera del club y siempre tenemos que salir a ganar. La verdad es que no conseguimos hacer foco y no jugamos como el equipo serio que aspiramos a ser”, sentenció.

Balance personal

El back tuvo una temporada de menor a mayor en cuanto a la participación en el primer equipo de San Albano. En la primera mitad perdió terreno, pero en la segunda ronda pudo volver al 15 inicial y ser el conductor del equipo.

“Dentro de todo tuve un año bueno. Estuve algunas fechas en intermedia y otras ausente por lesión pero creo que los partidos que me tocó jugar me sentí bien, siempre hay cosas por mejorar pero creo que el balance es positivo. En la segunda mitad pude volver a Primera, afianzarme y conducir al equipo de buena manera. Eso sirve para encarar con la mejores ganas el 2020”, concluyó.