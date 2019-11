A la espera de definiciones, Falcioni dirigió un nuevo entrenamiento

Tras la victoria en el clásico ante Lanús en la Fortaleza, el entrenador de Banfield Julio César Falcioni puso en duda su continuidad en el banco de suplentes; sin embargo, este lunes dirigió la práctica en Luis Guillón a la espera de la definición sobre su futuro.

“Hoy (el sábado) pudo haber sido mi último partido. Este triunfo puede ser el broche a mi carrera como DT. El martes o en diciembre seré manager. Depende de mí pero lo conversé con la familia”, expresó el director técnico tras el 1-0 ante el Granate.

“Salí muy emocionado después de ver el vestuario y se me cruzó por la cabeza retirarme tras ganar un clásico. No sé si será ahora, en diciembre o al final del campeonato, pero creo que es un buen momento.Tengo que consultar con la familia pero tal vez me retire y me dedique a ser manager ”, añadió.

Por lo pronto, el emperador dirigió este lunes en el arranque de la semana del conjunto Banfileño, que tendrá dos semanas de preparación antes de la vuelta al ruedo, ya que este fin de semana no habrá acción en la Superliga por la fecha FIFA.

Situación delicada

Falcioni retornó a la institución hace dos meses para su cuarto ciclo como entrenador, en reemplazo de Hernán Crespo. El emperador dirigió ocho encuentros en la actual etapa con dos triunfos (Godoy Cruz y Lanús), tres caídas y tres igualdades.

El Taladro necesita alejarse de la zona baja ya que en la tabla de promedios sólo tiene cuatro equipos por debajo y son tres los que perderán la categoría al finalizar la temporada.