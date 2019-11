Con gol de Messi en el final, Argentina igualó con Uruguay

Argentina continúa con su invicto tras el agónico empate 2-2 ante Uruguay en Tel Aviv. Sergio Agüero y Lionel Messi, de penal, anotaron para el combinado nacional, mientras que Edinson Cavani y Luis Suárez convirtieron para el conjunto charrúa.

Con esta igualdad, la gira del equipo de Lionel Scaloni termina con saldo positivo luego de lo que fue la victoria ante Brasil (1-0) y, ya sin compormisos en lo que resta del 2019, el próximo objetivo en la mira son las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

El partido

El encuentro comenzó con los dos equipos en postura de estudiarse. El juego tardó en destrabarse y recién pasado el cuarto de hora, Argentina tomó el protagonismo claro del partido. De la mano de Messi y Acuña, los mejores de la primera mitad, inquietaban al arquero uruguayo Martín Campaña.

Sin embargo, las situaciones claras no llegaban. El equipo de Scaloni manejaba la pelota y los tiempos pero no era profundo. Agüero y Dybala, por izquierda y por derecha respectivamente, sufrían sus posiciones en la cancha, a las que no están acostumbrados en sus equipos, y no lograban entrar en juego.

Uruguay, en este contexto, esperaba sin mucha prisa. Tuvo algunos espacios abiertos pero no los supo aprovechar, al menos hasta los 33 minutos, cuando Cavani aprovechó un centro por lo bajo y punteó la pelota para abrir el marcador.

El complemento

La segunda mitad se mostró en sintonía con los primeros 45 minutos. Argentina tenía la pelota pero no generaba fútbol. Messi intentaba asociarse con los volantes, pero estos se mostraban erráticos en el toque final.

🏆 Amistoso #SelecciónMayor



⚽ @Argentina 🇦🇷 2 (Sergio Agüero y Lionel Messi) – #Uruguay 🇺🇾 2 (Edinson Cavani y Luis Suárez)



👉 ¡Final del partido en Tel Aviv! pic.twitter.com/7ipfg3VGhZ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 18, 2019

A los 62, la Pulga tiró un gran centro de una pelota parada y Agüero aprovechó la mala salida de Campaña para marcar el empate de cabeza en el área chica. Así, sin los elementos pero si merecido, Argentina conseguía el empate.

Los momentos posteriores al gol fueron de mucho dinamismo por parte del equipo de Scaloni. Uruguay padeció el gol y se mostró consternado por la presión alta del combinado nacional, que tenía a Acuña como la carta más peligrosa en ataque.

A pesar del buen momento argentino, la respuesta del equipo charrúa llegó de manera sorpresiva. Un tiro libre de Suárez, bien ejecutado y con gran potencia, superó la inmensidad de Esteban Andrada, que nada pudo hacer para evitar el segundo del equipo de Oscar Washington Tabarez.

Agüero y Dybala tuvieron sus chances de convertir el empate, pero la definición de cada uno no era precisa. A 15 minutos del final, Lautaro Martínez ingresó al terreno de juego e inquietó a la defensa de Uruguay, aunque no mucho más que eso.

Ya en tiempo de descuento, una mano en el área le dio la posibilidad a Messi de igualar el encuentro y redimirse del último tiro desde los doce pasos, que malogró ante Brasil (aunque convirtió de rebote). Con sutileza, el capitán argentino definió suave ante Campaña y selló el empate final en Tel Aviv.