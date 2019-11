Grecco se retira en Brown: “Es un momento que vengo soñando hace cuatro años”

Este sábado, desde las 17, el Tricolor disputará su último partido de local en el Arandilla y además, despedirá a uno de sus iconos. El delantero partícipe de los dos ascensos a la Primera Nacional (2012/2013 y 2015), anunció que ya no seguirá dentro de las canchas.

“Cuando volví hace seis meses, la decisión era jugar hasta donde sienta. Hoy por hoy, me toca jugar los últimos cinco partidos que no estaba en los planes y para mí fueron un regalo. Dicho eso, la situación de que el año que viene tal vez no tenga la chance de jugar y que más allá de eso, me salió la oportunidad de ser el coordinador de las inferiores y me gustó muchísimo”, explicó.