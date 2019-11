Lomas de Zamora: Quieren desalojar una calesita que funciona desde hace 70 años

Es parte de la Plaza Grigera desde 1949. Juan José, su actual dueño, pide apoyo para evitar que la saquen. “No me parece lógico que de la noche a la mañana nos tengamos que ir”, apuntó.

La calesita Don Juan, que funciona en la Plaza Grigera desde 1949, tiene una orden de desalojo por parte del municipio de Lomas de Zamora y podría perder su lugar luego de 70 años ininterrumpidos de diversión para los más chicos.

“Tenemos que irnos porque supuestamente quieren poner más juegos, como los que instalaron hace poco, que son de los nuevos. Yo pedí para ver si la podían reubicar en la misma plaza porque estamos hace 70 años trabajando acá”, contó Juan José Basteguieta, encargado de la calesita, en diálogo con Info Región.

Junto a su esposa, Delia Santarelli, Juan José es el dueño del carrusel “hace 43 años” y no entiende “el por qué de esta situación”. “No me parece lógico que de la noche a la mañana nos tengamos que ir. Les pedí la posibilidad de reubicarnos acá mismo pero no quieren saber nada. Están decididos a colocar los juegos”, apuntó.

“No hay forma de tener una entrevista con el intendente (Martín Insaurralde) para solucionar las cosas. Hay una tozudez muy fuerte por parte de todo el Municipio. No se cuál es el problema”, explicó Juan José. Y agregó: “No se cual es la cuestión, por qué es de un día para el otro. No llego a comprender. En todos los años que estuve acá, con todos los gobiernos que pasaron, nunca tuve un problema de esta manera. Es una media muy arbitraria por los años que llevamos”.

Finalmente, el dueño del carrusel comentó que hay una “promesa de reubicación pero en otro lugar”, aunque es “solo de palabra”. “No hay nada firmado. Igualmente, queremos quedarnos acá”, afirmó.

“Hace 40 años que soy el encargado y nunca tuve un problema. Seguramente todas las autoridades del municipio pasaron por esta calesita, ya que está desde 1949. Espero que podamos llegar a un acuerdo”, concluyó, en charla con este medio.

En este contexto, vecinos se autoconvocaron a través del grupo “No al desalojo de la Calesita de plaza de Lomas” para realizar un abrazo solidario y salvar el carrusel. Será este sábado.