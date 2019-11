Kicillof repudió el “ninguneo” de Cambiemos a la historia

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el gobierno de Cambiemos por “ningunear” la historia e “intentar reescribir” la “identidad” del pueblo. Fue en el marco de un acto en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) por los 70 años de la gratuidad universitaria.

Al comenzar su discurso, destacó a los que han sido “ninguneados” y “olvidados” por la administración de Cambiemos, aludiendo a los “docentes y no docentes, estudiantes graduados, autoridades” de la comunidad universitaria y científica de la Argentina.

Alertó en los últimos años “hubo un fuerte ninguneo de la universidad, de la historia, de los hechos y los personajes históricos. Los próceres fueron removidos de los billetes. La verdad es que nunca esta idea de olvidar la historia, de no valorar o discutir la historia, es inocente”, alertó Kicollof. Cuestionó el intento de “tratar de reescribir de manera autoritaria no la historia sino la identidad misma de un pueblo y una sociedad”.

“Cuando no se habla de historia es porque hay un chanchullo”, sentenció el gobernador electo ante un auditorio colmado. Y planteó que “la historia de las sociedades está llena de momentos mejores y peores. La historia es todo ese cumulo de acontecimientos, que van construyendo una trayectoria, una historia y una identidad”. Explicó que “este deprecio” tiene que ver con el tema de la universidad porque “con la reforma, la universidad es parte central de la identidad de la República Argentina, del pueblo”.

Recordó la reforma universitaria de 1918 y remarcó que los reformistas “querían terminar con una universidad de privilegio y sobre todo con una universidad antidemocrática y elitista”. “La reforma del 18 convirtió a la universidad en una institución democrática para adentro (sus procedimientos) y para afuera”, apuntó, haciendo hincapié en ese “afuera” que “vinculara a la casa de altos estudios con los problemas de la sociedad en las que esa universidad operaba”. “Es un instrumento de transformación de la sociedad”, completó.

De todos modos, aclaró que “a la reforma del 18 le faltaba la gratuidad”, que llegó de la mano de Juan Domingo Perón. “No hay universidad democrática, transformadora, integrada con la sociedad si los únicos que pueden acceder son aquellos que vienen de determinada cuna”, opinó, al tiempo que valoró que “viniera a funcionar como un resorte de la igualdad de oportunidades”.

“Cuando se habla de derecho a la educación, hay gente que piensa en la primaria, que piensan en extenderlo a la secundaria, piensan que hay que agregar jardines de infantes. Es verdad, pero el derecho a la educación tiene que ser también el derecho a la educación universitaria”, explicó. “No quiere decir obligar a nadie ir a la universidad, pero que el que quiera acceder tenga la posibilidad de hacerlo”, manifestó.

Aclaró que “la educación es un derecho que se cumple de manera muy imperfecta porque no todos los argentinos y argentinas tienen igualdad ante ese derecho”. “Hay muchas explicaciones, excusas, condiciones que hacen que el derecho (como también lo es el de la salud y el trabajo) lo anunciemos como derecho y sin embargo no sea una realidad efectiva. No se cumple eso que está escrito en la ley”, precisó. Y advirtió, entonces, que “un derecho que no se cumple es una obligación para las autoridades y la dirigencia política”.

Respecto a lo que será su gestión, explicó: “Esta encrucijada histórica nos va a poner a todos a prueba”. “Acarreábamos durante muchísimo tiempo en la Provincia problemas estructurales que no estaban resueltos pero en el último período cada una de esas dificultades se agravó. Había problemas en la salud, ahora hay más; en educación, hay más problemas; trabajo, niveles salariales y de infraestructura social básica”, enumeró.

“Cuestiones que estaban relativamente encaminadas se han convertido en urgencias. No estaba todo resuelto pero ahora está mucho peor y en estado de emergencia. Es la situación y el cuadro en el que estamos”, analizó Kicillof, quien calificó como “enorme desafío” lo que viene, que llega de la mano de una “gran exigencia”.

“Vamos a poner al gobierno de la provincia de Buenos Aires a trabajar con todas las universidades que actúan en la Provincia. El gobierno viene a ponerse a disposición de las universidades nacionales y provinciales, para coordinarnos mejor y usar hasta el último recurso en bien de la Provincia”, se comprometió.