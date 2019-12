Hockey masculino: “Fue un año de crecimiento”, celebró Farías

Banfield inició su proceso de descanso luego de lo que fue el tropezón en el repechaje al caer con un global de 7-2 ante Banco Provincia B, en la llave que presentó la posibilidad de regresar a la máxima categoría del metropolitano.

A pesar del sinsabor, desde el plantel reconocen varios aspectos positivos en la temporada. “Al final del año fue una temporada muy positiva, tuvimos una segunda ronda casi perfecta en la que ganamos 10 de 12 presentaciones. Perdimos ante La Plata y SAG, que son los que ascendieron. En el arranque fuimos irregulares porque nos estábamos adaptando a la dinámica y al entrenador”, evaluó Martín Farías, en diálogo con Info Región.

En sintonía, el delantero analizó las contras de un año cargado de actividad: “Uno de los principales problemas pasó por la falta de eficacia en la parte ofensiva, asimismo por otro lado sabemos que la solidez defensiva fue muy buena este año. Si hubiéramos convertido más en el arco rival, tal vez el ascenso directo era nuestro”.

El balance

Banfield no tuvo un buen comienzo de campeonato en la segunda división. No obstante, en la segunda parte del certamen, levantó el nivel y llegaron los resultados, situación que posibilitó que el equipo dispute instancias definitivas para el ascenso.

“Fue un año de crecimiento. Asimilamos el sistema de juego del entrenador y nos convenció de su idea. Nos vamos contentos con ello. Traíamos cosas positivas de años previos y sumamos varios aspectos positivos. En la segunda ronda se vio todo esto en la cancha”, explicó el delantero del Taladro.

En paralelo, no dejó pasar una de las cartas que mayores frutos trajo al grupo, como fue la participación de los chicos de inferiores. El Albiverde se nutrió de juveniles para completar el plantel y estos devolvieron la confianza con buenos aportes en el juego. “Son fundamentales todos los años en el andar de Banfield. Nos dan aire y dinámica. En el repechaje fueron titulares algunos jugadores de quinta, nuestras categorías inferiores aportan muchísimo en Primera”, aseguró Farías.

La sorpresa

El delantero de Banfield recibió el llamado de Germán Orozco para participar de los entrenamientos con la Selección, en lo que es un mimo como jugador por lo realizado en el año en su club. No obstante, por cuestiones personales Farías no podrá estar presente.

Respecto al recuento del trabajo en la temporada, el jugador culminó: “Mi año fue bueno, tuve solidez en lo mental y no recibí tantas sanciones por tarjeta. En cuanto al juego aporté en goles y asistencias, por lo que me pareció positivo. Además cerré con el broche de oro que es la convocatoria a los Leones, es un reconocimiento a pesar de que no me agarra en un momento cómodo”.