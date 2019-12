Corte en las vías del tren en Avellaneda

Un grupo de manifestantes cortó este jueves las vías de tren en Avellaneda, a metros de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en reclamo por la reincorporación de trabajadores despedidos.

En consecuencia, el servicio de la Línea General Roca funcionó con servicio limitado en todos sus ramales. Minutos antes de las 17 finalizó la protesta.

#TrenRoca

ACTUALIZACION 12.30HS

Estado de los Servicios:

Servicios Limitados🚫🚫🚫

Temperley-Ezeiza / Korn / Bosques via Ty

Quilmes/Berazategui – La Plata / Bosques Via Quilmes

No sale ni entra nada desde Plaza Constitucion

Por corte de vias en Avellaneda pic.twitter.com/R2t0pRvtY5