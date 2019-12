“Si mantenemos el nivel, no vamos a estar mirando la tabla de abajo”, confió Kippes

Brown de Adrogué logró remontar su andar en la Primera Nacional, pero aún así cerró su año a tres puntos de la zona roja del descenso. “Si mantenemos el nivel de las última fechas, ya no vamos a estar mirando la tabla de abajo”, confió, no obstante, el defensor Ariel Kippes tras concluir el semestre con cuatro partidos sin derrotas.

Los comandados por Pablo Vico transitaron una difícil primera parte de la temporada en la categoría, en donde no pudieron ganar de local ni clasificar a la Copa Argentina de 2020. Sin embargo, sobre el final del año comenzaron a sumar puntos, de cara al próximo semestre que será el decisivo.

“Tuvimos una primera etapa muy irregular que tendremos que mejorar si queremos aspirar a estar en las primeras posiciones. En cuanto a cómo empezamos, terminamos bien, sacando cinco de nueve puntos. Hubo cosas positivas también y sin duda en lo que resta del torneo nos tenemos mucha fe de que vamos a revertir los malos resultados” , analizó en diálogo con Info Región.

Tras su última igualdad ante Quilmes, sumaron 15 puntos en la tabla y se posicionaron en la décima cuarta posición. “Con el paso de los partidos fuimos conscientes de que si no se puede ganar, un empate también lo vale y por suerte se logró sacar varios puntos que al principio perdíamos seguro”, explicó.

El equipo

Al igual que varios clubes de la División, Brown de Adrogué comenzó el año con un plantel casi desde cero y esto se visibilizó en las primeras siete fechas, donde solo consiguieron una victoria. “Se tardó en encontrar un equipo, cuando no se nos daban los resultados”, evaluó Kippes.

“Sobre el final, Pablo logró casi poner los mismos once en varios partidos y eso es algo muy bueno. Si uno ve las últimas cinco fechas, ya se vio otra imagen del equipo y es esa la que tenemos que tener de acá en adelante”, agregó el defensor.

En ese marco, la pretemporada que iniciará el 4 de enero, será clave para afianzar el rendimiento del plantel y para recuperar jugadores que no pudieron estar presentes por lesiones. “Somos un grupo muy trabajador, que quiere mejorar día a día para salir de esta situación”, enfatizó.

Lo que viene

El plantel se tomará vacaciones hasta el año próximo y si bien todavía no está confirmado, se estima que como todos los años disputen una parte de su pretemporada en Villa Gesell. “Tuve momentos difíciles como buenos en cuanto resultados, pero me sentí contento por el nivel futbolístico con el que terminamos y me enfocaré en eso”, destacó Kippes, de cara a la segunda parte de la competencia.

“Hay que mejorar y trabajar el doble, ahora mi objetivo es que estos seis meses sean los mejor para Brown, hay que ir paso a paso y así lograremos grandes cosas”, sentenció.